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21 апреля 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» извинилась перед «Реалом» за несправедливый гол в матче детей

В преддверии матча 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона», который состоится 23 апреля, очную встрече провели детские команды с игроками не старше 12 лет.

Счёт в этой встрече открыли мадридские футболисты, которые всей командой, включая вратаря, побежали к угловому флажку праздновать гол. В этот момент игроки «Барселоны» вопреки правилам футбола развели мяч в центре поля и забили мяч в пустые ворота «Реала». Арбитр встречи справедливо отменил взятие ворот.

После матча «Барселона» извинилась перед «Реалом» за неспортивное поведение своих игроков. В ответ на это «Реал» написал в одной из своих соцсетей: «Противостояние происходит на поле, а за его пределами мы друзья. До того как надеть футболку клуба, мы являемся людьми. Сегодня мы, завтра — они».

Посмотреть видео инцидента можно в YouTube.
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