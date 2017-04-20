Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29499456/
20 апреля 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клемент обсудит с Терри переход в «Суонси», если команда останется в АПЛ

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент высказался относительно возможности приглашения в клуб защитника «Челси» Джона Терри.

36-летний футболист покинет лондонскую команду по окончании нынешнего сезона. По словам Клемента, он поговорит с Терри, если «лебедям» удастся сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

«Если мы останемся, то почему бы нам не заинтересоваться? Я очень хорошо знаю Джона как игрока и как человека. Буду более чем рад переговорить с ним. В данный момент это не то, о чём я думаю. Мы должны сосредоточиться на игроках, которые у нас есть, и предстоящих матчах. Когда сезон завершится, мы сможем поговорить о наш игроках и потенциальных целях.

Я знаю, какой Джон фантастический футболист и какая карьера у него была. Терри — фантастический лидер, один из вымирающей породы лидеров. Он провёл практически всю свою жизнь в «Челси», и я поздравляю его с такой потрясающей карьерой, — заявил наставник валлийской команды, слова которого приводит ITV.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Интер» может приобрести Хамеса Родригеса и Фибинью

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аулизио провел встречу с португальским агентом Жорже Мендешем, сообщает Football Italia. По ходу встречи стороны обсудили возможный трансфер в итальянский клуб двух клиентов агента.
Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков