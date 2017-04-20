Клемент обсудит с Терри переход в «Суонси», если команда останется в АПЛ

36-летний футболист покинет лондонскую команду по окончании нынешнего сезона. По словам Клемента, он поговорит с Терри, если «лебедям» удастся сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

«Если мы останемся, то почему бы нам не заинтересоваться? Я очень хорошо знаю Джона как игрока и как человека. Буду более чем рад переговорить с ним. В данный момент это не то, о чём я думаю. Мы должны сосредоточиться на игроках, которые у нас есть, и предстоящих матчах. Когда сезон завершится, мы сможем поговорить о наш игроках и потенциальных целях.

Я знаю, какой Джон фантастический футболист и какая карьера у него была. Терри — фантастический лидер, один из вымирающей породы лидеров. Он провёл практически всю свою жизнь в «Челси», и я поздравляю его с такой потрясающей карьерой, — заявил наставник валлийской команды, слова которого приводит ITV.