В чемпионате Франции введут видеоповторы

Данное предложение было одобрено на заседании технического комитета. Первым матчем, в котором будут использоваться повторы, станут стыковые поединки за место в элитном дивизионе между 18-й командой лиги 1 и 3-м клубом лиги 2.

Впервые видеоповторы на территории Франции использовались в товарищеском матче сборной страны против Испании. Арбитру Феликсу Цвайеру видеосудьи помогли определить офсайд в моменте гола французов.

Стыковые игры лиг 1 и 2 пройдут 25 и 28 мая.