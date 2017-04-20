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20 апреля 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В чемпионате Франции введут видеоповторы

Профессиональная футбольная лига Франции заявила о введении видеоповторов, сообщает L'Equipe.

Данное предложение было одобрено на заседании технического комитета. Первым матчем, в котором будут использоваться повторы, станут стыковые поединки за место в элитном дивизионе между 18-й командой лиги 1 и 3-м клубом лиги 2.

Впервые видеоповторы на территории Франции использовались в товарищеском матче сборной страны против Испании. Арбитру Феликсу Цвайеру видеосудьи помогли определить офсайд в моменте гола французов.

Стыковые игры лиг 1 и 2 пройдут 25 и 28 мая.
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