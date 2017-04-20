Галлиани отказался от предложения стать техническим директором ФК «Реал»

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес очень хотел видеть Галлиани в качестве технического директора клуба. Однако итальянец ответил отказом на поступившее ему предложение. Ему прочат место главы серии А или Итальянской федерации футбола.

13 апреля было объявлено, что сделка по продаже «Милана» китайским инвесторам была официально завершена. Итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продала китайским инвесторам 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба.