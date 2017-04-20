Испанская федерация отклонила протест «Барселоны» на дисквалификацию Неймара
Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил протест «Барселоны» на дисквалификацию нападающего Неймара на три игры Примеры за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2), сообщает Sport.es.
Таким образом, если каталонский клуб не опротестует данное решение в арбитражном суде, бразилец, уже пропустивший поединок с «Реалом Сосьедад» (2:3), не поможет
|8.04.2017 21:45
|Зрители 28314
|основной раунд: 31-й тур
|La Rosaleda
Главные тренеры
|Мичел
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|3
|26
|Фолы
|20
|6
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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