Раньери: Вернулся бы работать в чемпионат Италии, но не в «Лацио»
Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери, отправленный в отставку в феврале этого года, сообщил, что готов вернуться к работе с итальянским клубом, но не с «Лацио».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я уже получал несколько предложений о работе от клубов и сборных. Предпочитаю работу в клубе, чтобы проводить с командой каждый день. Жду нового хорошего проекта. Это должно быть
Я бы вернулся в чемпионат Италии, но не в «Лацио»… Теперь я близок к завершению своей карьеры. Если бы появилась возможность возглавить этот клуб в начале карьеры, то согласился бы, но сегодня, когда являюсь поклонником «Ромы», не смог бы работать в «Лацио». Хотя эта команда выглядит хорошо в нынешнем сезоне, — цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.
За свою карьеру Раньери успел поработать в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Парме», «Ювентусе», «Роме» и «Интере».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter