Раньери: Вернулся бы работать в чемпионат Италии, но не в «Лацио»

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«Я уже получал несколько предложений о работе от клубов и сборных. Предпочитаю работу в клубе, чтобы проводить с командой каждый день. Жду нового хорошего проекта. Это должно быть чем-то, во что я верю и буду готов полностью отдать всего себя. Иначе не согласился бы.

Я бы вернулся в чемпионат Италии, но не в «Лацио»… Теперь я близок к завершению своей карьеры. Если бы появилась возможность возглавить этот клуб в начале карьеры, то согласился бы, но сегодня, когда являюсь поклонником «Ромы», не смог бы работать в «Лацио». Хотя эта команда выглядит хорошо в нынешнем сезоне, — цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

За свою карьеру Раньери успел поработать в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Парме», «Ювентусе», «Роме» и «Интере».