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20 апреля 2017, 21:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: Вернулся бы работать в чемпионат Италии, но не в «Лацио»

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери, отправленный в отставку в феврале этого года, сообщил, что готов вернуться к работе с итальянским клубом, но не с «Лацио».

Бывший главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> отправленный в отставку в феврале этого года сообщил что готов вернуться к работе с итальянским клубом но не с <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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«Я уже получал несколько предложений о работе от клубов и сборных. Предпочитаю работу в клубе, чтобы проводить с командой каждый день. Жду нового хорошего проекта. Это должно быть чем-то, во что я верю и буду готов полностью отдать всего себя. Иначе не согласился бы.

Я бы вернулся в чемпионат Италии, но не в «Лацио»… Теперь я близок к завершению своей карьеры. Если бы появилась возможность возглавить этот клуб в начале карьеры, то согласился бы, но сегодня, когда являюсь поклонником «Ромы», не смог бы работать в «Лацио». Хотя эта команда выглядит хорошо в нынешнем сезоне, — цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

За свою карьеру Раньери успел поработать в итальянских «Кальяри», «Наполи», «Фиорентине», «Парме», «Ювентусе», «Роме» и «Интере».

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