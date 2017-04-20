«Интер» может приобрести Хамеса Родригеса и Фибинью

Отмечается, что «Интер» нацелился на полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса и защитника «Монако» Фабинью. В общей сложности за двух футболистов клуб может заплатить порядка 90 миллионов евро — 60 за Хамеса и 30 за бразильца.

Однако оба игрока могут отказаться от перехода в «Интер», если клуб не сможет пробиться в еврокубки. В текущем сезоне чемпионата Испании Родригес провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач, на счету Фабинью во Франции 31 игра, 8 голов и 3 передачи.