У французской Лиги 1 со следующего сезона будет новое название
Французская Лига 1 заключила соглашение с компанией Conforama, по условию которого со следующего сезона высший футбольный дивизион Франции будет носить название мировой сети магазинов.
Французская компания стала партнёром Профессиональной футбольной лиги (LFP) на ближайшие три сезона.
Таким образом, высший французский дивизион будет носить название «Ligue 1 Conforama».
Conforama — вторая по величине в Европе сеть розничной торговли.
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