Лэмпард и Джеррард попадут в Зал славы английского футбола
Бывшие полузащитники сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола, который располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере, сообщает Business Standard со ссылкой на официальное заявление музея.
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Члены Зала славы английского футбола избираются группой экспертов, включающей сэра Бобби Чарльтона, сэр Алекса Фергюсона и Гари Линекера.
Лэмпард является обладателем ряда рекордов «Челси», а Джеррард долгие годы олицетворял «Ливерпуль».
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