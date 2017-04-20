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20 апреля 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лэмпард и Джеррард попадут в Зал славы английского футбола

Бывшие полузащитники сборной Англии Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола, который располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере, сообщает Business Standard со ссылкой на официальное заявление музея.

Бывшие полузащитники сборной Англии <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Лэмпард</span> и <span class=error>Стивен</span> Джеррард в сентябре будут включены в Зал славы английского футбола который располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере сообщает Business Standard со ссылкой на официальное заявление музея. Увеличить
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Члены Зала славы английского футбола избираются группой экспертов, включающей сэра Бобби Чарльтона, сэр Алекса Фергюсона и Гари Линекера.

Лэмпард является обладателем ряда рекордов «Челси», а Джеррард долгие годы олицетворял «Ливерпуль».

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