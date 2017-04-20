Корнеев: Слабо верится в победу «Барсы» в класико

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В ДЕНЬ МАТЧА ВСЕ В ЭКСТАЗЕ

— В класико вы участия не принимали. Но наверняка прочувствовали атмосферу в городе, в Испании в день этого матча?

— Прочувствовал. И не только в день матча. В Испании просто сумасшедшая атмосфера, обстановка начинает накаляться за неделю до этого великого противостояния.

— В чем это появляется?

— Во многом ажиотаж нагнетается благодаря журналистам. Они все время отыскивают специфические моменты, истории, чтобы привлечь внимание абсолютно всех. А в день матча люди находятся практически в экстазе. Это в принципе объяснимо. «Реал» и «Барселона» — непримиримые соперники, на стадионе творится что-то невероятное.

— А что происходит в городе? Кафе забиты под завязку?

— Кто не сумел попасть на стадион, смотрят матч либо дома, либо в барах у больших экранов. Все места в кафе забиты, там негде присесть, если ты опоздал.

— Насколько безопасно ходить по улицам в день класико?

— Понятно, что в Барселоне не стоит спокойно прогуливаться в шарфе «Реала». Все об этом знают. Не могу сказать, что ты на 100 процентов нарвешься на неприятности, но лучше не рисковать.

— Но в целом там безопаснее, чем в Москве перед дерби «Спартак» — ЦСКА?

— Или перед матчем «Спартак» — «Зенит». Да, безопаснее.

— В Испании более терпимые болельщики?

— Да не то чтобы более терпимые и спокойные. Просто там люди больше боятся законов. За такие нарушения общественного порядка тебя могут жестко наказать. Поэтому народ все это учитывает.

— Атмосфера перед дерби «Спартак» — ЦСКА явно не дотягивает то того, что творится в Мадриде или в Барселоне перед класико?

— По крайней мере, в Москве я не чувствую такого сумасшествия в СМИ — на телевидени, радио, в интернете. В Испании в эти дни говорят только о футболе, о «Реале» и «Барсе», обмусоливают, рассуждают, спорят до хрипоты. В России все-таки есть и другие новости.

— Самое яркое класико на вашей памяти?

— Сложно выделить какой-то один конкретный матч. Каждое класико само по себе безумно интересное.

КРИШТИАНУ — ФУТБОЛЬНЫЙ ГЕНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ

— В чем особенность предстоящего поединка?

— В нем решится судьба чемпионства в Испании. Если «Барса» проиграет, то «Реал» доведет дело до конца.

— Именно «Королевский клуб» — фаворит этого класико?

— Нет. Мне кажется, шансы где-то 50 на 50. И в этом и заключается прелесть класико.

— Но вы согласны, что Криштиану Роналду сейчас просто не удержим?

— Португалец каждый год держит свой высочайший уровень. Это величайший футбольный гений современности. Он каждый день находит в себе силы и амбиции быть первым на тренировке и пахать. Сейчас Роналду, конечно, в сумасшедшей форме. Но у того же Месси в ответной встрече с «Юве» были шансы….

фоторепортаж «Реал» в дополнительное время обыграл «Баварию» Испанский футбольный клуб «Реал» на своем поле победил немецкую «Баварию» в дополнительное время ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира.

— По факту Криштиану использовал свои шансы на все 100, а Месси — нет.

— Согласен. Причем у португальца не было каких-то 100 процентных моментов. А головой он забил просто сумасшедший мяч. Вообще без шансов для вратаря. И ведь он бил не по пустым воротам! Надо было опередить защитника в борьбе. В итоге Роналду вложил мяч в самый угол. Высший класс!

— Значит, сейчас вы ставите Роналду выше, чем Месси?

— Нет. Я такой вопрос для себя не ставлю. Месси и Роналду обречены на то, чтобы их сравнивали всю жизнь. Оба величайшие! Они каждый год, каждый день доказывают, кто они есть на самом деле. Для них обидно такое сравнение. Просто в один конкретный день аргентинец «убил» все свои шансы, а португалец их использовал на все 100. А что будет в воскресенье? Посмотрим.

СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО МЕССИ УЙДЕТ

— Допускаете, что если «Барса» останется в этом сезоне без чемпионства, Месси покинет команду?

— Уйдет — не уйдет… Еще неизвестно. У Месси все прекрасно сложилось в «Барселоне». Ему нужно прекрасно понимать, куда уходить, под какого тренера. Понятно, в Испании он больше играть нигде не будет. Остается, наверное, Англия.

— «Манчестер Сити»?

— Пожалуй. Он может пойти только к определенному тренеру. Например, к Гвардьоле. Но в целом Месси же боготворят в «Барселоне». И все поменять только из-за денег… Нет, я в это не верю. В каталонском клубе, думаю, ему предлагают довольно большой контракт. Сомневаюсь, что Лео уйдет.

— Бывший полузащитник сине-гранатовых Александр Глеб недавно с грустью констатировал: «Барса» уже не та, нужно что-то делать с обороной.

— В принципе, соглашусь. К нападению не может быть никаких вопросов. Можно ли найти более эффективную линию атаки? А вот защита… Сзади «Барса» недорабатывает, много пропускает.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 33, 23.04.2017, 21:45 -:- Реал Барселона

— У «Реала», в свою очередь, видны слабые места?

— Очевидных слабостей нет. Да, «Реал» тоже пропускает, но в обороне смотрится надежнее. Мы привыкли видеть в защите Пепе. Но приходит Начо и здорово взаимодействует с Рамосом. Глубина скамейки тоже в данном случае очень важна.

Думаю, с Маскерано и Пике в защите «Барселона» выглядела бы намного увереннее. Не знаю, кто сыграет в воскресенье, что и вызывает определенные вопросы, сомнения.

— В воскресенье с удвоенной силой будете болеть против «Реала» в связи со скандальным судейством в матче с «Баварией»?

— Да, судья ошибся. Но была ли его работа предвзятой? Доказательств нет. Может быть, арбитр просто не справился со своими обязанностями. Судейский вопрос можно мусолить и дальше, но он никак не повлияет на игру двух команд в класико.

— Тогда рискнете дать прогноз?

— Склоняюсь либо к ничьей, либо к победе «Реала».

— Ого. Слабо верится в победу «Барса»?

— На сегодня — да, в это слабо верится….