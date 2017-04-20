Этот парень с головою на плечах. Кто такой Мбаппе

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Он сыграл четыре матча в плей-офф Лиги чемпионов и забил во всех играх! Больше в этом сезоне подобное не удалось никому. «Советский спорт» рассказывает о 18-летнем форварде «Монако» Килиане Мбаппе.

Удивительная история: в играх группового этапа Мбаппе ни разу не попал в стартовый состав «Монако», а отличиться после выхода со скамейки запасных не смог. За зиму роль форварда изменилась: все игры плей-офф Мбаппе начинал в стартовом составе. И блистал. По разу в матчах 1/8 финала огорчил «Манчестер Сити» (3:5 и 3:1). В первой игре четвертьфинала с «Боруссией» сделал дубль (3:2). В ответной забил важный первый гол (3:1). Как это стало возможным?

фоторепортаж «Монако» вновь победил «Боруссию» в Лиге чемпионов «Монако» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

ФУТБОЛУ — 25 ЧАСОВ В СУТКИ

Килиан Мбаппе родился 20 декабря 1998 года в Париже. Уже тогда можно было предположить: парень обречен заниматься спортом.

Его папа, Вильфрид, всегда увлекался футболом. Он работает тренером в клубе «Бонди». Мама Килиана, Файза, в прошлом профессиональная гандболистской. И это еще не все. Дядя игрока, Пьер, тоже трудится в футболе — он спортивный координатор в клубе «Седан».

Папа Килиана и стал его первым тренером — карьеру Мбаппе начинал в «Бонди». Здесь также делал первые шаги Жирес Кембо-Экоко — приемный брат Киллиана, он старше молодой звезды футбола на десять лет. Сейчас Кембо-Экоко играет за клуб «Аль Наср». Как и Киллиан, брат специализируется на атаке. А по поводу «Бонди» младший Мбаппе шутит: «Это семейный клуб».

Неизвестно, полюбил бы футбол Мбаппе, если бы не воспитание в спортивной семье. «В детстве не было ни одного дня, когда мы не говорили бы о футболе. Чтобы быть в теме, я смотрел матчи и следил за новостями как после пробуждения, так и перед сном. Для меня это было естественным процессом», — рассказал Киллиан в интервью Le Parisien.

Логично, что Мбаппе со временем влюбился в футбол. «Это больше, чем страсть, его увлеченность футболом — сумасшествие. Он думает о нем 25 часов в сутки из 24», — признался в интервью France Football отец игрока.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQgC5JwlKLl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">KM29 ??✌?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-14T17:39:32+00:00">Фев 14 2017 в 9:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОЧЬ В ОБНИМКУ С МЯЧОМ

Но мало ли таких парней — влюбленных? Мбаппе же отличался от многих тем, что в свои юные годы не только играл, но и анализировал. Вот что рассказал его папа: «С развитием интернета он зависал над футбольными темами. Килиан мог посмотреть подряд четыре или пять матчей! И всегда хотел быть похожим на своих кумиров».

Мбаппе-младшему нравились думающие игроки. Например, он признался как-то, что с восторгом наблюдал за Зинедином Зиданом. А позже с удовольствием стал следить за Криштиану Роналду. При том, что оба гениальны, их манера игры разнится. Для Мбаппе данный момент второстепенен — у каждого можно было подсмотреть что-то любопытное.

Став профессионалом, Мбаппе не охладел к просмотру футбола. Вот как он недавно ответил на вопрос о свободном времени: «Я расслабляюсь, наблюдая за другими поединками! Понимаете, вся моя жизнь вращается вокруг футбола. Во время еды и сна я думаю об игре!».

Цитата Сравнение с таким форвардом звучат лестно. Но я хочу запомниться не как копия Анри

Особенным днем в этом сезоне для Мбаппе стало 14 декабря — «Монако» в рамках 1/8 финала играл с «Ренном» в Кубке Лиги. «Монегаски» выиграли со счетом 7:0, а Мбаппе сделал хет-трик. Счастью игрока не было предела: «Ребята подписали мне мяч после матча. И я лег спать с ним в обнимку! Я был самым счастливым человеком на свете».

Матч с «Ренном» стал переломным для Мбаппе — если до этого он в основном выходил на замену (на его счету было всего три гола за «Монако»), то теперь завоевал у главного тренера доверие. После «Ренна» Килиан забил еще 16 мячей! Сейчас на его счету 22 гола в сезоне — сумасшедший показатель для 18-летнего парня.

Своей игрой он заслужил приглашение в сборную Франции и даже сыграл за нее. На момент дебюта ему было 18 лет и 95 дней. Мбаппе стал самым молодым дебютантом национальной команды за последние 60 лет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.285714285714285% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSMv1cNhSkl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? 0-2 ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-28T22:50:13+00:00">Мар 28 2017 в 3:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОМПЛИМЕНТ ОТ АНРИ

Мбаппе сравнивают с Тьери Анри. Например, наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Футболисты похожи не только манерой действий (упор делают на технику и мысль), но и первыми шагами — оба начинали взрослую карьеру в «Монако».

Несмотря на сравнения, И тот, и другой просят людей остановиться. «Мбаппе должен стать первым Мбаппе, а не вторым Анри», — сказал старший из двух. «Сравнение с таким форвардом звучат лестно. Но я хочу запомниться не как копия Анри», — добавил младший.

В то же время Анри восхищается молодым бриллиантом: «О-ля-ля! Он хорош! Мне нравится, как он играет. Чему его можно еще научить? Он все умеет. Пожалуй, игроков такого таланта можно усиливать только углубленным знанием тактики. Знаете, что меня впечатляет? У него есть голова на плечах — он мыслит. Килиану нужно лишь продолжать начатое — развивать мозг, интеллект, движение. Он способен находиться слабые места в обороне любого противника».

«Я обожаю дриблинг, а мое главное качество — скорость», — признался Мбаппе. «Манчестер Сити» и «Боруссия» эти его качества надолго запомнят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Henry on Mbappe: <br><br>"My word, he is good. Ooh la la. l really like watching him play." <a href="https://t.co/fW5O7FBSwa">pic.twitter.com/fW5O7FBSwa</a></p>— Players Sayings (@PlayersSayings) <a href="https://twitter.com/PlayersSayings/status/853919427976409088">17 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>