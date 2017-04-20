Этот парень с головою на плечах. Кто такой Мбаппе
Он сыграл четыре матча в
плей-офф Лиги чемпионов и забил во всех играх! Больше в этом сезоне подобное не удалось никому.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он сыграл четыре матча в
Удивительная история: в играх группового этапа Мбаппе ни разу не попал в стартовый состав «Монако», а отличиться после выхода со скамейки запасных не смог. За зиму роль форварда изменилась: все игры
ФУТБОЛУ — 25 ЧАСОВ В СУТКИ
Килиан Мбаппе родился 20 декабря 1998 года в Париже. Уже тогда можно было предположить: парень обречен заниматься спортом.
Его папа, Вильфрид, всегда увлекался футболом. Он работает тренером в клубе «Бонди». Мама Килиана, Файза, в прошлом профессиональная гандболистской. И это еще не все. Дядя игрока, Пьер, тоже трудится в футболе — он спортивный координатор в клубе «Седан».
Папа Килиана и стал его первым тренером — карьеру Мбаппе начинал в «Бонди». Здесь также делал первые шаги Жирес
Неизвестно, полюбил бы футбол Мбаппе, если бы не воспитание в спортивной семье. «В детстве не было ни одного дня, когда мы не говорили бы о футболе. Чтобы быть в теме, я смотрел матчи и следил за новостями как после пробуждения, так и перед сном. Для меня это было естественным процессом», — рассказал Киллиан в интервью Le Parisien.
Логично, что Мбаппе со временем влюбился в футбол. «Это больше, чем страсть, его увлеченность футболом — сумасшествие. Он думает о нем 25 часов в сутки из 24», — признался в интервью France Football отец игрока.
НОЧЬ В ОБНИМКУ С МЯЧОМ
Но мало ли таких парней — влюбленных? Мбаппе же отличался от многих тем, что в свои юные годы не только играл, но и анализировал. Вот что рассказал его папа: «С развитием интернета он зависал над футбольными темами. Килиан мог посмотреть подряд четыре или пять матчей! И всегда хотел быть похожим на своих кумиров».
Став профессионалом, Мбаппе не охладел к просмотру футбола. Вот как он недавно ответил на вопрос о свободном времени: «Я расслабляюсь, наблюдая за другими поединками! Понимаете, вся моя жизнь вращается вокруг футбола. Во время еды и сна я думаю об игре!».
Особенным днем в этом сезоне для Мбаппе стало 14 декабря — «Монако» в рамках 1/8 финала играл с «Ренном» в Кубке Лиги. «Монегаски» выиграли со счетом 7:0, а Мбаппе сделал
Матч с «Ренном» стал переломным для Мбаппе — если до этого он в основном выходил на замену (на его счету было всего три гола за «Монако»), то теперь завоевал у главного тренера доверие. После «Ренна» Килиан забил еще 16 мячей! Сейчас на его счету 22 гола в сезоне — сумасшедший показатель для 18-летнего парня.
Своей игрой он заслужил приглашение в сборную Франции и даже сыграл за нее. На момент дебюта ему было 18 лет и 95 дней. Мбаппе стал самым молодым дебютантом национальной команды за последние 60 лет.
КОМПЛИМЕНТ ОТ АНРИ
Мбаппе сравнивают с Тьери Анри. Например, наставник «Арсенала» Арсен Венгер. Футболисты похожи не только манерой действий (упор делают на технику и мысль), но и первыми шагами — оба начинали взрослую карьеру в «Монако».
Несмотря на сравнения, И тот, и другой просят людей остановиться. «Мбаппе должен стать первым Мбаппе, а не вторым Анри», — сказал старший из двух. «Сравнение с таким форвардом звучат лестно. Но я хочу запомниться не как копия Анри», — добавил младший.
В то же время Анри восхищается молодым бриллиантом: «О-ля-ля! Он хорош! Мне нравится, как он играет. Чему его можно еще научить? Он все умеет. Пожалуй, игроков такого таланта можно усиливать только углубленным знанием тактики. Знаете, что меня впечатляет? У него есть голова на плечах — он мыслит. Килиану нужно лишь продолжать начатое — развивать мозг, интеллект, движение. Он способен находиться слабые места в обороне любого противника».
«Я обожаю дриблинг, а мое главное качество — скорость», — признался Мбаппе. «Манчестер Сити» и «Боруссия» эти его качества надолго запомнят.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter