«Ливерпуль» предложил за Асенсио 50 млн, но «Реал» отказался
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, сообщает AS.
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Согласно информации источника, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста € 50 млн. Однако «Королевский клуб» расставаться со своим футболистом не намерен. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд.
Наставник «сливочных» Зинедин Зидан по ходу текущего сезона неоднократно подчёркивал, что молодой футболист пользуется его полным доверием.
«Реал» в чемпионате Испании провёл 31 матч, а Асенсио принял участие в 17 играх, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голов и 1 результативной передачи.
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