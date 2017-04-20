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— Давайте откровенно: адаптировались к тренерской работе?

— В принципе, да. Хотя процесс перестройки был непростым. Футболист ведь отвечает за свою подготовку и игру, а тренер — за всю команду. Понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Все-таки между игроком и тренером существует огромная разница.

— Капов-игрок и Капов-тренер — тоже два разных человека?

— Если спросите, убил ли я в себе футболиста, то мой ответ не будет однозначным. Так и тут — сложно сказать. Когда нахожусь на бровке, не могу удержаться от подсказок парням, весь в игре. Эмоции продолжают хлестать, хотя прекрасно понимаю, что тренер должен быть более спокойным и уравновешенным.

— Ваше решение стать тренером не было спонтанным, ведь так?

— Скорее спонтанным получилось завершение игровой карьеры. Возраст, конечно, поджимал, но в 2013-м у меня были и силы, и желание играть. Но из-за некоторых обстоятельств, в которые не хотелось бы вдаваться, пришлось уйти. Так что предугадать, в какой момент моя карьера завершится, я не мог. Но вы правы: специальность тренера по футболу мною была получена заблаговременно. Причина проста: в футболе я разбираюсь лучше, нежели в чем-то другом. Большинство футболистов кроме футбола ничего не умеют — такова жизнь.

— Как изменилась ваша жизнь после возвращения «Днепра» в высшую лигу?

— Различие лишь в том, что теперь команда пребывает в ситуации подъема, которая благоприятна и для тренеров, и для игроков. После этого толчка стало проще мотивировать команду. К матчам дублирующего состава больше внимания, парням легче заявить о себе. Да и настроение у всех улучшилось.

— С каждым годом юношеская команда «Днепра» 1999-го года рождения, которую вы ведете четвертый год, выступает все лучше. В этом году метите в чемпионы?

— Именно так. Мотивация сумасшедшая — на кону участие в Лиге чемпионов. В первенстве игроков данного возраста две группы по десять команд, и в своей таблице мы лидируем вместе с минским «Динамо». Положительная динамика «Днепра» в сравнении с предыдущими чемпионатами есть, и это радует. Мы здорово прошли второй круг прошлого первенства и первый круг этого. Надеюсь, не сбавим обороты в дальнейшем. Кроме того, ребята 99-го года составляют костяк дублирующего состава «Днепра». По сути, мы играем на два фронта.

— Тяжело?

— Мне — нет, я же не играю (улыбается). Хотя решать вопросы с составом бывает не так уж просто. У нас в команде, к сожалению, не 40 человек занимается. Мы надеялись, что в дублирующий состав будут активнее привлекаться игроки основной команды «Днепра», но этого не происходит по одной простой причине. Ребята первой команды готовятся на естественных полях, мы — на искусственных. Частая смена тренировочных покрытий чревата травмами, а здоровьем игроков мы не рискуем. Да, у команды плотный график, но пока усталости ребята не чувствуют. В дальнейшем же планируем проводить приличную ротацию.

— В первой команде «Днепра» достаточно много юношей: Белов, Болтрушевич, Федосов, Подстрелов… Доказательство того, что в клубе верно выстроена система?

— Вообще, если мы берем структуру «Днепра», то этот клуб подготовил много хороших игроков, которые выступали и выступают на высоком уровне: Калачев, Булыга, Чайка, Горбунов… Для каждого клуба престижно иметь в составе своего воспитанника. Юноши, которых вы перечислили, работают с главной командой «Днепра», но пока еще нельзя сказать, что они чего-то достигли. Им предстоит много работать, чтобы завоевать место в основном составе.

— На кого из парней возлагаете наибольшие надежды?

— Если говорить про игроков 99-го года, то выделяются Илья Болтрушевич, Артем Концевой и Денис Гречихо. Эти парни являются лидерами команды и вызывается в сборную Беларуси своего возраста. Не хочется никого обидеть, но талантливых парней в нашей стране не так уж и много. Молодежи нужно смелее заявлять о себе.

— Как бы вы охарактеризовали нынешнее поколение молодых игроков?

— Многие говорят, что молодежь плохая, но когда я играл, про наше поколение тоже так отзывались. Теперь, в век технологий, парням тяжелее укрываться от других соблазнов. У нас же с мотивацией проблем не было. Впрочем, если говорить про ребят, с которыми я работаю, то они любят футбол и многим жертвуют — это заметно.

— Вы всю карьеру провели в «Днепре». Каким-то образом учите молодых игроков так называемой клубной преданности?

— Такой задачи не стоит, да и выступать за один клуб на протяжении всей карьеры — не показатель класса игрока. Надеюсь, быть преданным — это положительное качество, и оно должно воспитываться с ранних лет. То, что я долго лет выступал за «Днепр», для меня как тренера является плюсом. Могилевские парни видели, как я играл много лет, был капитаном. Стало быть, обладаю авторитетом.