Диего Коста летом может переехать в Китай, где ему предлагают £ 34 млн в год

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Как сообщает Mirror, футболист сборной Испании продолжает серьёзно интересовать ряд клубов из Китая, которые готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Ещё прошлой зимой Коста имел предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — китайский клуб предлагал синим за испанского футболиста € 107 млн, но получил отказ.

Летом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и другие клубы китайской Суперлиги снова предпримут попытку приобрести испанца. Отмечается, что у Косты уже уже есть предложение от одной из команд, которая предложила контракт с зарплатой в размере £ 34 млн в год.