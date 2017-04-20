Иньеста пока не определился в вопросе продления контракта с «Барселоной»

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Согласно информации источника, футболист сборной Испании сначала хочет понять планы руководства сине-гранатовых. Например, игрок желает знать, как будет играть команда в следующем сезоне. Кроме того, Иньеста хочет иметь большую игровую практику, чем в нынешнем сезоне. Но есть ещё и финансовый вопрос: Иньесту не устраивает предложение, которое сделала ему «Барселона».

После 32 туров Примеры Иньеста принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голевых передач.

Действующее соглашение Иньесы с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.