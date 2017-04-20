Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29488608/
20 апреля 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иньеста пока не определился в вопросе продления контракта с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста окончательно не определился в вопросе продления контракта с клубом, утверждает Cadena Ser.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Андрес</span> <span class=error>Иньеста</span> окончательно не определился в вопросе продления контракта с клубом утверждает Cadena Ser. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, футболист сборной Испании сначала хочет понять планы руководства сине-гранатовых. Например, игрок желает знать, как будет играть команда в следующем сезоне. Кроме того, Иньеста хочет иметь большую игровую практику, чем в нынешнем сезоне. Но есть ещё и финансовый вопрос: Иньесту не устраивает предложение, которое сделала ему «Барселона».

После 32 туров Примеры Иньеста принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голевых передач.

Действующее соглашение Иньесы с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков