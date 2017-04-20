Иньеста пока не определился в вопросе продления контракта с «Барселоной»
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста окончательно не определился в вопросе продления контракта с клубом, утверждает Cadena Ser.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно информации источника, футболист сборной Испании сначала хочет понять планы руководства
После 32 туров Примеры Иньеста принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 9 из них. Он стал автором 3 голевых передач.
Действующее соглашение Иньесы с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter