Вечно первый стал вечно вторым. Что не так с Месси

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Конфликтует в клубе и сборной

Главная проблема Лионеля Месси сейчас — в психологии. Его выдающийся талант, невероятный контроль мяча или умопомрачительные удары по воротам никуда не могли исчезнуть. Зато капля за каплей исчезает уверенность в себе.

В последнее время Месси попадает на обложки испанских и латиноамериканских медиа даже чаще, чем когда своими голами приносил «Барсе» трофеи. Аргентинец раз за разом оказывается героем скандалов. Сначала, якобы, уклоняется от налогов, затем обзывает судью и получает дисквалификацию в сборной Аргентины, а совсем недавно выснилось, что корректирует трансферные списки каталонских менеджеров.

Есть ощущение, что уже и сам Месси не понимает, где тут правда, а где — погоня жёлтых газет за сенсацией на имени главного футболиста планеты. Разные источники сообщают: то аргентинец едет в ФИФА, чтобы раскаяться в содеянном оскорблении и уменьшить срок своей дисквалификации, то не настроен ехать и извиняться, а то и вовсе недоволен игрой «Барселоны» и втихаря обсуждает это с Луисом Суаресом.

Что происходит у Месси на самом деле, мы, возможно, узнаем только из его биографии лет через 30, а может, не узнаем никогда. Но факт в том, что подобного давления нападающий «Барсы» не испытывал никогда за всю карьеру в Каталонии.

Незаметен в важных матчах

В начале апреля Лионель Месси лидировал в борьбе за звание лучшего бомбардира Европы. Но пусть этот факт не вводит вас в заблуждение.

Да, Месси продолжает забивать в Примере, укладывая дуплеты в ворота «Леганеса», «Осасуны» и «Валенсии». Но это не тот уровень, которого все ждут от Лионеля. Аргентинец приучил нас к тому, что стабильно силён в важных для «Барсы» матчах, в отличие, например, от Озила или, по мнению многих, главного футбольного антагониста Месси — Роналду.

Месси не забил в «класико», потерялся в матче первого круга с «Атлетико», был на вторых ролях в суперигре с «ПСЖ» и, как и вся остальная команда, ничего не сделал с обороной «Ювентуса». То есть провалил все важнейшие матчи сезона. Посмотрим, изменится ли что-то в воскресенье, когда «Барсе» предстоит сыграть с «Реалом» без своего нового лидера.

Отдал лидерство Неймару

Именно Неймар и стал новым фронтменом этой «Барселоны», когда Месси им быть перестал. Самый яркий пример — тот самый матч с «ПСЖ», 6:1 на «Камп Ноу». Бразилец исполнял важный штрафной, он подошёл к «точке» и забил пятый гол, он же сделал решающую голевую передачу на Серхи Роберто.

В этом сезоне Месси всё чаще превращается в оттянутого плеймейкера, который мешает своим центральным полузащитникам, очень глубоко опускаясь в защиту в поиске мяча. Найдя его, Лионель ищет уже Неймара.

Бразилец чаще всех в «Барсе» и почти чаще всех в Европе, не считая Азара из «Челси», идёт в обводку. В этом сезоне Неймар создаёт для своих партнёров больше моментов, чем Месси и Иньеста вместе.

Тактически недисциплинирован

Два месяца назад, после поражения от «ПСЖ», тактический обозреватель «Чемпионата» Сергей Титов рассуждал о проблемах «Барселоны» и Месси в частности. Вот несколько выводов об игре аргентинца из этого текста.

При обороне без мяча «Барселона» меняет атакующую формацию 4−3−3 на более классические 4−4−2 с Суаресом и Месси впереди. Нет сомнений, что этот переход нужен для того, чтобы освободить аргентинца от необходимости закрывать правый фланг обороны — раньше там был неутомимый Дани Алвес, а теперь неопытный номинальный опорник Серхи Роберто, не устраивающий Лучо Алейш Видаль или медлительный Маскерано.

С уходом Алвеса и тактической перестройкой правый край был прикрыт за счёт смещений Гомеша или Ракитича, а в жертву Луис Энрике принёс центральную ось, где теперь лениво двигается Месси. Важная составляющая 4−4−2 — компактность и постоянный прессинг, основа которого — игра двух нападающих по опорным хавбекам соперника. Но вместо Месси эту работу исполняет один из центральных полузащитников, выдвигающийся вперёд, из своей линии. Итог предсказуем — соперник выдаёт передачу в свободную зону и отрезает всю полузащиту.