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20 апреля 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеррард и Каррагер сыграют за «Ливерпуль» в товарищеском матче

Четверо бывших футболистов «Ливерпуля», в том числе Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман, сыграют в товарищеском матче красных против австралийской команды ФК «Сидней».

Четверо бывших футболистов Ливерпуля в том числе <span class=error>Стивен</span> Джеррард <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Каррагер</span> <span class=error>Даниэль</span> <span class=error>Аггер</span> и <span class=error>Стив</span> Макманаман сыграют в товарищеском матче красных против австралийской команды ФК Сидней. Увеличить
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Игра состоится 3 мая и будет приурочена к празднованию 125-летнего юбилея ФК «Сидней». Матч пройдёт в одноимённом городе на стадионе ANZ Stadium.

ФК «Сидней» — действующий победитель австралийской А-лиги. Под руководством бывшего футболиста сборной ФРГ Пьера Литтбарски команда выиграла Лигу чемпионов Океании в 2005 году.

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