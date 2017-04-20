Джеррард и Каррагер сыграют за «Ливерпуль» в товарищеском матче
Четверо бывших футболистов «Ливерпуля», в том числе Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман, сыграют в товарищеском матче красных против австралийской команды ФК «Сидней».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра состоится 3 мая и будет приурочена к празднованию 125-летнего юбилея ФК «Сидней». Матч пройдёт в одноимённом городе на стадионе ANZ Stadium.
ФК «Сидней» — действующий победитель австралийской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter