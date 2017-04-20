Джеррард и Каррагер сыграют за «Ливерпуль» в товарищеском матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоится 3 мая и будет приурочена к празднованию 125-летнего юбилея ФК «Сидней». Матч пройдёт в одноимённом городе на стадионе ANZ Stadium.