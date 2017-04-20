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20 апреля 2017, 9:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» предложит Ибрагимовичу контракт на £ 5 млн в год

Клуб MLS «Лос-Анджелес», начинающий выступление в соккер-лиге со следующего сезона, намерен предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу контракт на сумму £ 5 млн в год, сообщает Daily Mail.

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«Лос-Анджелес» готов включить в соглашение опцию, по которой Ибрагимович получит право провести половину следующего сезона в аренде в одном из европейских клубов.

«Мы не раз говорили о желании приобрести игрока мирового уровня. Нам нужен футболист, который станет первой легендой в истории клуба», — заявил президент «Лос-Анджелеса» Том Пенн.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить Ибрагимовичу контракт с окладом £ 20 млн в год. По действующему договору лучший бомбардир «МЮ» получает £ 12 млн.

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