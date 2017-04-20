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20 апреля 2017, 8:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Спорт Ресифи» отсудил у «Фламенго» титул чемпиона Бразилии 1987 года

Суд Бразилии признал «Спорт Ресифи» чемпионом страны 1987 года.

Суд Бразилии признал Спорт <span class=error>Ресифи</span> чемпионом страны 1987 года. Увеличить
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Судебные разбирательства по делу об этом титуле длились 30 лет, сообщает ESPN.

В 1987 году в Бразилии проводилось сразу два чемпионата страны. Один из них был организован клубами, в нём победил «Фламенго». Второй чемпионат организовала Конфедерация футбола Бразилии, и в нём победу отпраздновал «Спорт Ресифи». От матча, в котором должен был определиться абсолютный чемпион, «Фламенго» тогда отказался.

В 2011 году «Спорт Ресифи» после первого этапа разбирательств был признан чемпионом, но «Фламенго» в 2016 году подал ещё одну апелляцию. Однако и второй протест был отклонён.
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