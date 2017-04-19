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19 апреля 2017, 22:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лиги

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Финляндии Алексей Еременко после годичной паузы возобновил карьеру в клубе четвертого дивизиона чемпионата Финляндии. Об этом сообщает издание Vasabladet.

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34-летний полузащитник дебютировал в составе «Спартака» из Хельсинки в матче 1-го тура чемпионата. Еременко не играл с весны прошлого года, когда выступал за клуб СЖК.

В период с 2006 по 2009 год Еременко выступал за раменский «Сатурн», а с 2011 по 2013 год — за казанский «Рубин».
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