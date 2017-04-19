Алексей Еременко год спустя возобновил карьеру в клубе четвертой финской лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

34-летний полузащитник дебютировал в составе «Спартака» из Хельсинки в матче 1-го тура чемпионата. Еременко не играл с весны прошлого года, когда выступал за клуб СЖК.

В период с 2006 по 2009 год Еременко выступал за раменский «Сатурн», а с 2011 по 2013 год — за казанский «Рубин».