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19 апреля 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» и «Шахтер» на «Олимпийском» рассудит арбитр из Харькова

Свисток будет в руках 41-летнего Константина Труханова.

Известно имя арбитра, который в эту пятницу будет судить центральный поединок 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Шахтер».

На украинском классическом дерби будет работать бригада рефери во главе с Константином Трухановым из Харькова, сообщает официальный сайт УПЛ. Ассистентами рефери будут Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов).

41-летний Константин Труханов работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в активе 10 матчей в высшем дивизионе. В среднем за каждую игру он выносит 5 предупреждений. Лишь однажды в этом сезоне он удалил игрока с поля и назначил один пенальти.

Матч «Динамо» — «Шахтер начнется 21 апреля в 20.00 на столичном НСК «Олимпийский».

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