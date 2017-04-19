«Динамо» и «Шахтер» на «Олимпийском» рассудит арбитр из Харькова
Свисток будет в руках 41-летнего Константина Труханова.
Известно имя арбитра, который в эту пятницу будет судить центральный поединок 26-го тура
На украинском классическом дерби будет работать бригада рефери во главе с Константином Трухановым из Харькова, сообщает официальный сайт УПЛ. Ассистентами рефери будут Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов).
41-летний Константин Труханов работает на матчах
Матч «Динамо» — «Шахтер начнется 21 апреля в 20.00 на столичном НСК «Олимпийский».
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