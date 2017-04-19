«Динамо» и «Шахтер» на «Олимпийском» рассудит арбитр из Харькова

Известно имя арбитра, который в эту пятницу будет судить центральный поединок 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Шахтер».

На украинском классическом дерби будет работать бригада рефери во главе с Константином Трухановым из Харькова, сообщает официальный сайт УПЛ. Ассистентами рефери будут Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков), четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов).

41-летний Константин Труханов работает на матчах Премьер-лиги с 2012 года, в нынешнем сезоне имеет в активе 10 матчей в высшем дивизионе. В среднем за каждую игру он выносит 5 предупреждений. Лишь однажды в этом сезоне он удалил игрока с поля и назначил один пенальти.

Матч «Динамо» — «Шахтер начнется 21 апреля в 20.00 на столичном НСК «Олимпийский».