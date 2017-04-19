«Иртыш» выбил «Кайсар» из Кубка Казахстана

На гол Исмаэля Фофаны во втором тайме с пенальти ответил Думан Нарзилдаев, а затем Елжас Алтынбеков вывел вперед «волков», уравнял шансы на успех Франк Джа Джедже. В дополнительное время решающий гол провел Родриго.



Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.



«Иртыш» — «Кайсар» 2:2 (1:0), доп.вр. 3:2

Голы: Фофана 31 (1:0), Нарзилдаев с пенальти 66 (1:1), Алтынбеков 79 (1:2), Джедже 83 (2:2), Родриго 110 (3:2).

Удаление: Сахалбаев 74.