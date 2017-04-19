Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29484026/
19 апреля 2017, 19:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» выбил «Кайсар» из Кубка Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана павлодарский «Иртыш» принимал кызылординский «Кайсар», пишет Sports.kz.

На гол Исмаэля Фофаны во втором тайме с пенальти ответил Думан Нарзилдаев, а затем Елжас Алтынбеков вывел вперед «волков», уравнял шансы на успех Франк Джа Джедже. В дополнительное время решающий гол провел Родриго.

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Иртыш» — «Кайсар» 2:2 (1:0), доп.вр. 3:2
Голы: Фофана 31 (1:0), Нарзилдаев с пенальти 66 (1:1), Алтынбеков 79 (1:2), Джедже 83 (2:2), Родриго 110 (3:2).
Удаление: Сахалбаев 74.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Головкина назвали идиотом за то, что он отказался от предложения команды Альвареса

Трансляции матчей 1/8 финала Кубка Казахстана

Промоутер подтвердил, что Альварес может встретиться с Лемье вместо Головкина