«Иртыш» выбил «Кайсар» из Кубка Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана павлодарский «Иртыш» принимал кызылординский «Кайсар», пишет Sports.kz.
На гол Исмаэля Фофаны во втором тайме с пенальти ответил Думан Нарзилдаев, а затем Елжас Алтынбеков вывел вперед «волков», уравнял шансы на успех Франк Джа Джедже. В дополнительное время решающий гол провел Родриго.
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Иртыш» — «Кайсар» 2:2 (1:0), доп.вр. 3:2
Голы: Фофана 31 (1:0), Нарзилдаев с пенальти 66 (1:1), Алтынбеков 79 (1:2), Джедже 83 (2:2), Родриго 110 (3:2).
Удаление: Сахалбаев 74.
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