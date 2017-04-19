Уилшир пропустит остаток сезона из-за перелома ноги
Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир больше не сыграет в этом сезоне в связи с переломом ноги.
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25-летний хавбек получил травму в гостевом матче 33-го тура английской
«Потерять Джека — это большой удар», — заявил главный тренер «Борнмута» Эдди Хау, слова которого приводит BBC.
Обследование показало наличия трещины в кости Уилшира, который пропустит пять заключительных матчей сезона и вернётся в «Арсенал» для дальнейшего лечения.
Уилшир был арендован «Борнмутом» у «Арсенала» в августе прошлого года. В составе «вишней» полузащитник провёл 29 матчей в АПЛ.
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