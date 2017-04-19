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19 апреля 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уилшир пропустит остаток сезона из-за перелома ноги

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир больше не сыграет в этом сезоне в связи с переломом ноги.

Полузащитник Борнмута Джек Уилшир больше не сыграет в этом сезоне в связи с переломом ноги. Увеличить
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25-летний хавбек получил травму в гостевом матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:4).

«Потерять Джека — это большой удар», — заявил главный тренер «Борнмута» Эдди Хау, слова которого приводит BBC.

Обследование показало наличия трещины в кости Уилшира, который пропустит пять заключительных матчей сезона и вернётся в «Арсенал» для дальнейшего лечения.

Уилшир был арендован «Борнмутом» у «Арсенала» в августе прошлого года. В составе «вишней» полузащитник провёл 29 матчей в АПЛ.

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Новости Зарубежного футбола

Футболист «Борнмута» Уилшир выбыл до конца сезона из-за трещины в ноге

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Полузащитник сборной Англии по футболу и «Борнмута» Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
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