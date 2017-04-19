«Актобе» в серии пенальти вышел в ¼ финала Кубка Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана уральский «Акжайык» на своем поле принимал «Актобе», пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команды провели ан поле основное и дополнительное время, не забив голов, а в серии пенальти сильнее были актюбинцы.
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Акжайык» — «Актобе» 0:0, доп.вр. 0:0, пен. 4:5
Пенальти: 1:0 — Шабаев, 1:1 — Жуниньо, 2:1 — Перцух, 2:2 — Кассиано, 3:2 — Тапалов, 3:3 — Какимов, 3:3 — Валиуллин (перекладина), 3:4 — Зенькович, 4:4 — Омаров, 4:5 — Воловик.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter