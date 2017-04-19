Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29483502/
19 апреля 2017, 18:01 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» в серии пенальти вышел в ¼ финала Кубка Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана уральский «Акжайык» на своем поле принимал «Актобе», пишет Sports.kz.

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана уральский Акжайык на своем поле принимал <span class=error>Актобе</span> пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команды провели ан поле основное и дополнительное время, не забив голов, а в серии пенальти сильнее были актюбинцы.

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Акжайык» — «Актобе» 0:0, доп.вр. 0:0, пен. 4:5
Пенальти: 1:0 — Шабаев, 1:1 — Жуниньо, 2:1 — Перцух, 2:2 — Кассиано, 3:2 — Тапалов, 3:3 — Какимов, 3:3 — Валиуллин (перекладина), 3:4 — Зенькович, 4:4 — Омаров, 4:5 — Воловик.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Головкина назвали идиотом за то, что он отказался от предложения команды Альвареса

Трансляции матчей 1/8 финала Кубка Казахстана

Промоутер подтвердил, что Альварес может встретиться с Лемье вместо Головкина