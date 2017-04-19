Новые лица. Кто может стать открытием сезона в КПЛ-2017

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Прежде всего внимания заслуживает 23-летний воспитанник кыргызстанского футбола и вратарь «Кайсара» Марсель Исламкулов. У себя на родине он защищал цвета клуба «Абдыш-Ата». В 2013 году перебрался в Казахстан, где выступал за «Астану-1964», «Байконур». В 2016 году перешел в «Кайсар».

В первой лиге имел достаточно игровой практики, как-никак в этом турнире кызылординцы преимущественно играли молодыми футболистами. Хотя предполагалось, что с выходом в премьер-лигу предпочтение будет отдаваться более опытному голкиперу Антону Цирину. Однако новый наставник команды Стойчо Младенов продолжил доверять Исламкулову, и Марсель со своей стороны оправдывает возложенные на него надежды.

Прежде всего подкупает не по годам зрелой игрой, а именно уверенными действиями на линии и выходах. А самое главное, не мандражирует, что редкость в таком возрасте. Более того, умеет потянуть время и тем самым позволить своей команде перевести дух, а также сбить наступательный порыв соперника. В этом могли убедиться болельщики «Кайрата» в домашнем матче с «Кайсаром» в четвертом туре (1:1).

Ко всему прочему за игрой Исламкулова внимательно следит главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк. Если страж ворот «Кайсара» продолжит выступать в том же духе, то уже в этом сезоне может удостоиться вызова в национальную команду. Понятное дело, что играть сразу не начнет, слишком сильные у него конкуренты, а вот предоставить возможность сыграть тайм в каком-нибудь товарищеском матче и этим самым проникнуться атмосферой в сборной вполне могут.

В текущем сезоне за «Кайсар» Исламкулов провел семь игр и пропустил всего четыре мяча. По надежности в обороне кызылординцы догнали «Тобол», у которого столько же пропущенных голов.

Также очень приятное впечатление производит молодой 18-летний нападающий карагандинского «Шахтера» Оралхан Омиртаев. В прошлом году за молодежный состав команды провел 20 матчей и забил 17 мячей. Такая результативность не осталась незамеченной Алексеем Еременко. Российский специалист начал постепенно подпускать игрока к основному составу, выпуская его на замену. Так, форвард принял участие в четырех матчах, забил гол и отдал результативную передачу.

Увы, командные показатели неутешительные, в турнирной таблице «Шахтер» идет на предпоследнем 11-м месте. Над главным тренером нависла угроза увольнения. Если ему не удастся сохранить свой пост, неизвестно как в дальнейшем при новом тренере сложится судьба Оралхана Омиртаева. А продолжит получать игровую практику, сможет также претендовать на то, чтобы стать открытием сезона. Пока мяч на стороне Марселя Исламкулова, играющего не только надежно, но и стабильно. Тем не менее сейчас обоих можно назвать открытиями первого круга.