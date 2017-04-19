Новые лица. Кто может стать открытием сезона в КПЛ-2017
Нынешний чемпионат Казахстана по футболу только набирает обороты, но уже есть проявившие себя молодые игроки, способные в последующем стать открытием сезона 2017 года, передает корреспондент Vesti.kz.
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Прежде всего внимания заслуживает 23-летний воспитанник кыргызстанского футбола и вратарь «Кайсара» Марсель Исламкулов. У себя на родине он защищал цвета клуба «Абдыш-Ата». В 2013 году перебрался в Казахстан, где выступал за «Астану-1964», «Байконур». В 2016 году перешел в «Кайсар».
В первой лиге имел достаточно игровой практики,
Прежде всего подкупает не по годам зрелой игрой, а именно уверенными действиями на линии и выходах. А самое главное, не мандражирует, что редкость в таком возрасте. Более того, умеет потянуть время и тем самым позволить своей команде перевести дух, а также сбить наступательный порыв соперника. В этом могли убедиться болельщики «Кайрата» в домашнем матче с «Кайсаром» в четвертом туре (1:1).
Ко всему прочему за игрой Исламкулова внимательно следит главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк. Если страж ворот «Кайсара» продолжит выступать в том же духе, то уже в этом сезоне может удостоиться вызова в национальную команду. Понятное дело, что играть сразу не начнет, слишком сильные у него конкуренты, а вот предоставить возможность сыграть тайм в
В текущем сезоне за «Кайсар» Исламкулов провел семь игр и пропустил всего четыре мяча. По надежности в обороне кызылординцы догнали «Тобол», у которого столько же пропущенных голов.
Также очень приятное впечатление производит молодой 18-летний нападающий карагандинского «Шахтера» Оралхан Омиртаев. В прошлом году за молодежный состав команды провел 20 матчей и забил 17 мячей. Такая результативность не осталась незамеченной Алексеем Еременко. Российский специалист начал постепенно подпускать игрока к основному составу, выпуская его на замену. Так, форвард принял участие в четырех матчах, забил гол и отдал результативную передачу.
Увы, командные показатели неутешительные, в турнирной таблице «Шахтер» идет на предпоследнем 11-м месте. Над главным тренером нависла угроза увольнения. Если ему не удастся сохранить свой пост, неизвестно как в дальнейшем при новом тренере сложится судьба Оралхана Омиртаева. А продолжит получать игровую практику, сможет также претендовать на то, чтобы стать открытием сезона. Пока мяч на стороне Марселя Исламкулова, играющего не только надежно, но и стабильно. Тем не менее сейчас обоих можно назвать открытиями первого круга.
Напомним, что в
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