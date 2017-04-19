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19 апреля 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана костанайский «Тобол» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 1:2, пишет Sports.kz.

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана <span class=error>костанайский</span> Тобол уступил карагандинскому Шахтеру — 1:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом тайме ворота Дмитрия Непогодова поражали Юлиус Сзоке и Айдос Таттыбаев, во втором тайме разрыв сократил Токтар Жангылышбай, но на большее хозяев не хватило.

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Тобол» — «Шахтер» 1:2 (0:2)
Голы: Сзоке 15 (0:1), Таттыбаев 39 (0:2), Жангылышбай 85 (1:2).

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