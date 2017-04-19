«Шахтер» вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана костанайский «Тобол» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 1:2, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом тайме ворота Дмитрия Непогодова поражали Юлиус Сзоке и Айдос Таттыбаев, во втором тайме разрыв сократил Токтар Жангылышбай, но на большее хозяев не хватило.
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Тобол» — «Шахтер» 1:2 (0:2)
Голы: Сзоке 15 (0:1), Таттыбаев 39 (0:2), Жангылышбай 85 (1:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter