«Астана» вылетела из Кубка Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана талдыкурганский «Жетысу» встретился с «Астаной», пишет Sports.kz.
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Быстрый гол Абзала Бейсебеков казалось, предопределил ход поединка, однако во второй половине Олег Хромцов неожиданно уровнял шансы на успех, а Алексей Шакин вывел свою команду в следующий раунд турнира.
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Жетысу» — «Астана» 2:1 (0:1)
Голы: Бейсебеков 5 (0:1), Хромцов 75 (1:1), Шакин 87 (2:1).
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