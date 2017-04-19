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19 апреля 2017, 15:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» вылетела из Кубка Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана талдыкурганский «Жетысу» встретился с «Астаной», пишет Sports.kz.

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана талдыкурганский <span class=error>Жетысу</span> встретился с <span class=error>Астаной</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Быстрый гол Абзала Бейсебеков казалось, предопределил ход поединка, однако во второй половине Олег Хромцов неожиданно уровнял шансы на успех, а Алексей Шакин вывел свою команду в следующий раунд турнира.

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Жетысу» — «Астана» 2:1 (0:1)
Голы: Бейсебеков 5 (0:1), Хромцов 75 (1:1), Шакин 87 (2:1).

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