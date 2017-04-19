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19 апреля 2017, 15:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» минимально победил «Кызыл-Жар СК» в Кубке Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана петропавловский «Кызыл-Жар СК» в домашних стенах уступил шымкентскому «Ордабасы» — 0:1, пишет Sports.kz.

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана петропавловский Кызыл-Жар СК в домашних стенах уступил <span class=error>шымкентскому</span> <span class=error>Ордабасы</span> — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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В упорном противостоянии все решил один гол, его с пенальти провел грузинский полузащитник шымкентцев Гогита Гогуа.

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы» 0:1 (0:0)
Гол: Гогуа с пенальти 59 (0:1).

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