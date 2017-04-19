«Ордабасы» минимально победил «Кызыл-Жар СК» в Кубке Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана петропавловский «Кызыл-Жар СК» в домашних стенах уступил шымкентскому «Ордабасы» — 0:1, пишет Sports.kz.
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В упорном противостоянии все решил один гол, его с пенальти провел грузинский полузащитник шымкентцев Гогита Гогуа.
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы» 0:1 (0:0)
Гол: Гогуа с пенальти 59 (0:1).
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