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19 апреля 2017, 14:19 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» на выезде разгромил «Махтаарал» в Кубке Казахстана

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана «Махтаарал» на своем поле уступил кокшетаускому «Окжетпесу» — 1:4, пишет Sports.kz.

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана Махтаарал на своем поле уступил кокшетаускому Окжетпесу — 1:4 пишет Sports.kz. Увеличить
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 Уже в первом тайме кокшетаусцы забили сопернику четыре гола усилиями Александра Марочкина, Максима Федина, Игоря Юрина и Даниила Чертова, а во втором Гейсар Алекперзаде отыграл один мяч. 4:1 — победа «Окжетпеса».

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Махтаарал» — «Окжетпес» 1:4 (0:4)
Голы: Марочкин 14 (0:1), Федин 22 (0:2), Юрин 26 (0:3) Чертов 0:4 (0:4), Алекперзаде 60 (1:4).

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