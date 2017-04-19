«Окжетпес» на выезде разгромил «Махтаарал» в Кубке Казахстана
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана «Махтаарал» на своем поле уступил кокшетаускому «Окжетпесу» — 1:4, пишет Sports.kz.
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Уже в первом тайме кокшетаусцы забили сопернику четыре гола усилиями Александра Марочкина, Максима Федина, Игоря Юрина и Даниила Чертова, а во втором Гейсар Алекперзаде отыграл один мяч. 4:1 — победа «Окжетпеса».
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Махтаарал» — «Окжетпес» 1:4 (0:4)
Голы: Марочкин 14 (0:1), Федин 22 (0:2), Юрин 26 (0:3) Чертов 0:4 (0:4), Алекперзаде 60 (1:4).
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