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19 апреля 2017, 18:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Настало время принять новый вызов». Прощальное письмо Джона Терри

«Советский спорт» приводит прощальное письмо 35-летнего защитника, который выиграл вместе с командой не один трофей.

Советский спорт приводит прощальное письмо 35-летнего защитника который выиграл вместе с командой не один трофей. Увеличить
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17 апреля стало известно, что капитан «Челси» Джон Терри покинет лондонский клуб грядущим летом. Экс-игрок сборной Англии защищал цвета «синих» больше 20-ти лет.

«Советский спорт» приводит прощальное письмо 35-летнего защитника, который выиграл вместе с командой чемпионат (4 раза), Кубок (5), а также Суперкубок Англии (2), Кубок Лиги (3), Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Нынешний сезон станет для меня последним в «Челси». С огромным волнением я могу подтвердить информацию клубной пресс-службы. Должен сказать, что это самое трудное решение в моей жизни. Я чувствую, что у меня еще есть силы, но при этом я понимаю, что «Челси» не сумеет дать мне игрового времени. Настало время принять новый вызов.

Также хочу выразить слова благодарности господину Абрамовичу, который вывел наш клуб на новый уровень, создал все условия для игроков и помог нам стать лучше. К тому же, хочу отметить работу руководства «Челси», которые продолжают развиваться изо дня в день.

Все эти 22 года «Челси» был и остается моей жизнью. Клуб дал мне возможность заявить о себе, вести борьбу с лучшими игроками мира, устанавливать рекорды, выигрывать трофеи. После каждой победы мне хотелось еще большего.

Благодаря такому отношению, я стал капитаном «Челси», и горжусь тем, что стою на одном уровне с Фрэнком Лэмпардом, Роном Харрисом, Питером Бонетти и другими легендами нашего клуба.

Хочу выразить слова благодарности всем своим партнерам, а также специалистам, под руководством которых я играл. Выступать с вами — честь для меня.

Никогда не смогу найти слов, чтобы выразить свою любовь фанатам «Челси». Ваша поддержка — что-то невероятное. Именно вы являетесь залогом моего успеха, именно вы вдохновили меня на победы.

Стоит отметить, что мой путь в «Челси» еще не окончен. Нам предстоит провести много матчей, но мы мотивированы, как никогда. Хочу помочь команде выиграть чемпионский титул. Именно об этом я думаю сейчас, — цитирует Терри официальный сайт лондонского клуба.

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