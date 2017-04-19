«Настало время принять новый вызов». Прощальное письмо Джона Терри
«Советский спорт» приводит прощальное письмо 35-летнего защитника, который выиграл вместе с командой не один трофей.
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17 апреля стало известно, что капитан «Челси» Джон Терри покинет лондонский клуб грядущим летом.
«Советский спорт» приводит прощальное письмо 35-летнего защитника, который выиграл вместе с командой чемпионат (4 раза), Кубок (5), а также Суперкубок Англии (2), Кубок Лиги (3), Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«Нынешний сезон станет для меня последним в «Челси». С огромным волнением я могу подтвердить информацию клубной
Также хочу выразить слова благодарности господину Абрамовичу, который вывел наш клуб на новый уровень, создал все условия для игроков и помог нам стать лучше. К тому же, хочу отметить работу руководства «Челси», которые продолжают развиваться изо дня в день.
Все эти 22 года «Челси» был и остается моей жизнью. Клуб дал мне возможность заявить о себе, вести борьбу с лучшими игроками мира, устанавливать рекорды, выигрывать трофеи. После каждой победы мне хотелось еще большего.
Благодаря такому отношению, я стал капитаном «Челси», и горжусь тем, что стою на одном уровне с Фрэнком Лэмпардом, Роном Харрисом, Питером Бонетти и другими легендами нашего клуба.
Хочу выразить слова благодарности всем своим партнерам, а также специалистам, под руководством которых я играл. Выступать с вами — честь для меня.
Никогда не смогу найти слов, чтобы выразить свою любовь фанатам «Челси». Ваша поддержка —
Стоит отметить, что мой путь в «Челси» еще не окончен. Нам предстоит провести много матчей, но мы мотивированы, как никогда. Хочу помочь команде выиграть чемпионский титул. Именно об этом я думаю сейчас, — цитирует Терри официальный сайт лондонского клуба.
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