«Атырау» с трудом переиграл «Кыран» в первом матче Павлова

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Хозяева открыли счет, когда ошибкой Андрея Пасеченко воспользовался Айдар Жаксыбек, в компенсированное время первой половины с пенальти шансы на успех уровнял Новица Максимович. Решающий гол на свое счет записал вышедший на замену Даурен Кайраллиев. 2:1 — победа «Атырау».



Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.



«Кыран» — «Атырау» 1:2 (1:1)

Голы: Жаксыбек 28 (1:0), Максимович с пенальти 45+5 (1:1), Кайраллиев 84 (1:2).