«Атырау» с трудом переиграл «Кыран» в первом матче Павлова
В матче 1/8 финала Кубка Казахстана в Шымкенте «Кыран» встретился с «Атырау», пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева открыли счет, когда ошибкой Андрея Пасеченко воспользовался Айдар Жаксыбек, в компенсированное время первой половины с пенальти шансы на успех уровнял Новица Максимович. Решающий гол на свое счет записал вышедший на замену Даурен Кайраллиев. 2:1 — победа «Атырау».
Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.
«Кыран» — «Атырау» 1:2 (1:1)
Голы: Жаксыбек 28 (1:0), Максимович с пенальти 45+5 (1:1), Кайраллиев 84 (1:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter