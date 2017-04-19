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19 апреля 2017, 13:50 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» с трудом переиграл «Кыран» в первом матче Павлова

В матче 1/8 финала Кубка Казахстана в Шымкенте «Кыран» встретился с «Атырау», пишет Sports.kz.

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Хозяева открыли счет, когда ошибкой Андрея Пасеченко воспользовался Айдар Жаксыбек, в компенсированное время первой половины с пенальти шансы на успех уровнял Новица Максимович. Решающий гол на свое счет записал вышедший на замену Даурен Кайраллиев. 2:1 — победа «Атырау».

Матчи ¼ финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.

«Кыран» — «Атырау» 1:2 (1:1)
Голы: Жаксыбек 28 (1:0), Максимович с пенальти 45+5 (1:1), Кайраллиев 84 (1:2).

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