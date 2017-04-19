Дамоклов меч. Кто из тренеров клубов КПЛ близок к отставке

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Первая отставка в сезоне случилась неделю назад, когда «Атырау» покинул Зоран Вулич. Правильнее будет сказать, что он бежал. При хорвате «нефтяники» играли неважно. И вместо того, чтобы в трудные минуты быть рядом с футболистами и общими усилиями постараться найти пути выхода из незавидной ситуации, Вулич предпочел просто уйти. Атыраусцы не растерялись и пригласили россиянина Сергея Павлова. Опытный и требовательный специалист, строящий взаимоотношения с игроками на дисциплине. О его работе можно судить по прошествии пяти-шести матчей.

Вторым отставником вполне может стать Алексей Еременко (на снимке). Россиянин возглавил «Шахтер» только в августе 2016 года и, в общем-то, помог карагандинцам сохранить прописку в премьер-лиге. Ожидалось, что с ним команда станет сильнее, так как ему предстояло провести предсезонную подготовку и параллельно заняться трансферной политикой.

Так, в межсезонье состав «горняков» пополнили десять новичков, из них пять легионеров. Однако в прошедших семи турах они никак себя не проявили. Из семи голов один забил бельгиец Алессио Аллегрия. Остальные на счету казахстанцев Дауренбека Тажимбетова (3), Михаила Габышева, Рината Хайруллина и Оралхана Омиртаева.

Впереди у «Шахтера» непростой календарь. Плюс необходимо еще подольше задержаться в Кубке, иначе вылет из турнира болельщики воспринят достаточно болезненно. В общем, будет чудом, если Алексей Еременко сохранит свой пост до конца первого круга.

За свое место серьезно нужно обеспокоиться и Игорю Рахаеву (на снимке). Понятно, что в своей трансферной политике актюбинцы в основном опирались на свободных агентов. Однако переходы осуществлялись с согласия украинского специалиста. Временами «красно-белые» демонстрировали весьма приличный футбол, но при этом потерпели три поражения при двух ничьих и одной победе, забили всего ничего четыре мяча.

Правда, «Актобе» провел меньше игр из-за вынужденных переносов, поэтому имеет определенное преимущество перед конкурентами. Если же актюбинский клуб, как и «Шахтер», не выправит турнирное положение до конца первого круга, то не исключено последуют оргвыводы. Хотя новое клубное руководство умеет проявлять терпение.

Со стартом сезона забуксовал «Окжетпес». Синегорцы в таблице лишь десятые, тогда как в прошлом году после семи туров занимали третье место с 16 очками и хорошей разницей мячей 11−3. Например, в 2015 году в первый сезон работы Владимира Муханова «Окжетпес» также замыкал первую тройку после семи матчей. Сейчас у кокшетаусцев всего пять баллов, а разница мячей 5−11.

Кризис — налицо. Либо «глаз замылился» у главного тренера, либо футболисты не полностью выполняют его установку. О приливе свежей крови говорить не приходится, поскольку 18 новых футболистов пришли в клуб в зимнее трансферное окно.

Новому акиму Акмолинской области сейчас не до футбола из-за поводков в регионе и не факт, что вообще спросит за результат, а клубное руководство всецело доверяет Владимиру Муханову (на снимке). В общем, имеет поддержку, в противном случае ему бы уже начинали подыскивать замену на всякий случай, как говорится. Если и покинет россиянин синегорцев, то, вероятнее всего, по завершении сезона. Все же не покидает ощущение у болельщиков, что он дал команде все, что мог.

В других командах вряд ли предвидятся отставки в апреле-мае. Многие из них набрали хороший ход и в скором времени должны начать стабильно набирать очки.

Напомним, что в апреле прошлого года произошли два увольнения. Александр Бородюк ушел из «Кайрата», а Дмитрий Огай из «Тобола». В мае в отставку подали Владимир Никитенко («Атырау»), Нурмат Мирзабаев («Тараз»). В июне Талгат Байсуфинов оставил «Акжайык». В августе Йозеф Вукушич разорвал контракт с «Шахтером».