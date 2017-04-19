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19 апреля 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Терри написал прощальное письмо, поблагодарив владельца «Челси» Абрамовича

Защитник и капитан «Челси» Джон Терри, который по окончании сезона покинет лондонский клуб, написал прощальное письмо.

Защитник и капитан <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> который по окончании сезона покинет лондонский клуб написал прощальное письмо. Увеличить
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В «Челси» 36-летний футболист играет на протяжении 22 лет. В своём письме Терри поблагодарил в частности владельца команды Романа Абрамовича, при котором «Челси» стал одним из самых успешных клубов в мире.

«С большим волнением могу подтвердить, что это мой последний сезон в качестве игрока «Челси». Для меня и моей семьи это было важнейшее решение в жизни. Я чувствую, что могу ещё поиграть, но в «Челси» время будет ограничено, поэтому настал момент для нового вызова.

Я благодарен родителям, маме, папе, брату, «Челси», за предоставленную мне возможность и поддержку при осуществлении мечты.

В числе прочего хочу поблагодарить владельца «Челси» Романа Абрамовича. Мы, игроки, получили возможность реализовать свои профессиональные желания, а для «Челси» наступила новая эра. Клуб стал одним из самых успешных в мире и соответствует нашим амбициям. Поэтому лично благодарю Романа Абрамовича, совет директоров, который неустанно работает, чтобы клуб продолжал развиваться как на поле, так и за его пределами.

«Челси» — это моя жизнь. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам, которые были рядом на протяжении многих лет. Для меня было честью плечом к плечу выходить на многие футбольные баталии.

Никогда не смогу выразить свою любовь к фанатам. Поддержка болельщиков всегда была феноменальной. Вы сыграли важную роль в моём успехе, вдохновляли меня и команду, чтобы выигрывать как можно больше трофеев.

Хочу подчеркнуть, что футбольное путешествие ещё не окончено. Но до конца сезона я сосредоточен на том, чтобы помочь «Челси» и тренеру. Я горжусь, что являюсь капитаном «Челси», и надеюсь, однажды вернуться в команду уже в другом статусе, — цитирует Терри пресс-служба «Челси».

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