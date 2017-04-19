История Начо Фернандеса, защитника мадридского «Реала»
Начо Фернандес мог бы заиграть в любом клубе мира, но предпочитает мастерски латать дыры в родном «Реале».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Последним таким безнадёжно преданным мадридистом был Гути. Он пережил два наплыва «галактикос», отполировал скамейку запасных, осознавая, что звёзды всё равно будут играть чаще, но обожал «сливочную» футболку, упрямо отказывался покидать Мадрид и в редких отрезках, когда ему доверяли, делал волшебство. Но в центре поля всегда большая ротация, а куда втиснуться Начо Фернандесу — вечно четвёртому защитнику в иерархии «Реала»? Трудно поверить, что Начо уже 27, что свой дебютный матч на «Месталье» он отыграл ещё при Жозе Моуринью. Из года в год он ждёт шанса, когда Рамос, Пепе или Варан — три лучших защитника мира, по мнению скромняги Начо, — травмами откроют ему дорогу в состав.
Начо невероятно недооценён. Почти в каждой команде «большой пятёрки», даже
Два года назад Начо тоже подменял больных Рамоса и Пепе, вышел на дерби с «Атлетико», был растоптан Антуаном Гризманном, проиграл 0:4 и вбил в головы, мыслящие шаблонами, мнение, что Начо жутко ограничен, а его уровень — кубковые матчи и «Осасуны».
Статистика отчасти объясняет главное достоинство Начо — он надёжен при любых условиях и обстоятельствах, количество ошибок при нём минимизируется. Рамос при своём мастерстве забивать на 90-х минутах никогда не был безгрешным защитником, Пепе и Варан стали травмироваться слишком часто, а Начо не выбывал из строя никогда — ни в мадридском «Реале», ни даже в детской школе: «Я с 11 лет в “Реале”, за это время не получил ни одной травмы». Гол «Баварии» в мюнхенском матче отчасти случился
Его приоритетная задача — чтение игры и умение подстраховать партнёра, а кто лучше умеет помогать команде, чем четвёртый центральный защитник? Начо справлялся со сложными задачами, увеличил количество перехватов в нынешнем розыгрыше ЛЧ до 13 (в своём третьем матче), помогал Карвахалю, когда его зону насыщали Рибери и Алаба, а Карвахаль паниковал и неверно выбирал позицию.
Он — невероятный универсал. Приоритетное место защитника «Реала» в центре, но Начо ещё с кантеры наигрывался на левом фланге обороны, хотя являлся правшой — то есть при необходимости он может сыграть и правым защитником. Против «Алавеса» Начо вышел на левый край, но после ранней травмы Варана, уже на 11-й минуте, переместился в центр, выдал сильный матч и увенчал его забитым голом. Находка для любого
Первым в сборную Испании Начо Фернандеса позвал Висенте дель Боске, он же в 2001-м открыл дорогу мальчишке в мадридский «Реал». Начо играл за команду холмистого городка
«Я ехал в больницу узнавать диагноз, когда должен был играть с “Реалом” на соревнованиях. Врач сказал мне, что мои дни в футболе сочтены, — вспоминает Начо. — Через три дня я встретился с доктором Рамиресом, ставшим моим эндокринологом. Он сказал мне совершенно другие вещи: о завершении карьеры не может быть и речи. Этот момент оказался ключевым, при моей болезни физические нагрузки крайне важны». Начо следит за своим питанием, носит с собой измеритель сахара, инсулин, правильно распределяет нагрузки, но не делает из своей игры с диабетом никакого подвига: «Считаю, что говорить о диабете стоит только в нужном месте, например с детьми в больницах».
Идеальный универсальный солдат должен быть таким, как Начо Фернандес. Возможно, с возвращением основных защитников Начо сядет в запас, а летом «Реал» купит ещё
Хосе Мария Гути, закончив с футболом, стал тренером, начал учить верности «сливочной» футболке новые поколения и уже выиграл первый трофей с командой «Хувениль А». Начо летом готовится пройти тренерские курсы, а потом практиковаться на базе в Вальдебебасе.
У Начо Фернандеса тоже получится учить верности к Мадриду.
|18.04.2017 21:45
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|Плей-офф: 1/4 финала
|Santiago Bernabeu
|Зинедин Зидан
|Карло Анчелотти
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|19
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|22
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)
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