История Начо Фернандеса, защитника мадридского «Реала»

Последним таким безнадёжно преданным мадридистом был Гути. Он пережил два наплыва «галактикос», отполировал скамейку запасных, осознавая, что звёзды всё равно будут играть чаще, но обожал «сливочную» футболку, упрямо отказывался покидать Мадрид и в редких отрезках, когда ему доверяли, делал волшебство. Но в центре поля всегда большая ротация, а куда втиснуться Начо Фернандесу — вечно четвёртому защитнику в иерархии «Реала»? Трудно поверить, что Начо уже 27, что свой дебютный матч на «Месталье» он отыграл ещё при Жозе Моуринью. Из года в год он ждёт шанса, когда Рамос, Пепе или Варан — три лучших защитника мира, по мнению скромняги Начо, — травмами откроют ему дорогу в состав.

Начо невероятно недооценён. Почти в каждой команде «большой пятёрки», даже топ-уровня, он стал бы ключевым защитником — если не верите, посмотрите на дортмундскую «Боруссию», где Марк Бартра взял функции регулировщика атак из глубины. А Бартра в последнем каталонском сезоне сыграл намного меньше, чем Начо тогда же, — 504 минуты в Ла Лиге против 1158. Прошлым летом испанца лично звал в «Рому» Лучано Спаллетти, были другие варианты, но Начо вряд ли тщательно их обдумывал. «Не хочу уходить, потому что я дома, с семьёй и друзьями, в клубе своей жизни — там, где хочу быть. Хотя понимаю, что в другой команде могу играть больше», — ошарашивает Начо. Вы можете назвать это склонностью испанца к зоне комфорта, я назову безграничной верностью Мадриду.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJNLF_cjS34/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Preparados para empezar la temporada. Muy feliz por el gol. ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-17T10:05:51+00:00">Авг 17 2016 в 3:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Два года назад Начо тоже подменял больных Рамоса и Пепе, вышел на дерби с «Атлетико», был растоптан Антуаном Гризманном, проиграл 0:4 и вбил в головы, мыслящие шаблонами, мнение, что Начо жутко ограничен, а его уровень — кубковые матчи и «Осасуны». Почему-то некоторые болельщики «Реала» так считают и сейчас, хотя у Зинедина Зидана и цифр своё мнение: Начо — пятый игрок «сливочных» по сыгранному времени в нынешнем сезоне чемпионата Испании, больше только у Криштиану, Крооса, Кейлора Наваса и Рамоса. Более того, Мадрид выиграл 79,5% матчей, в которых принимал участие Начо, и набирал в среднем 2,53 очка за каждую игру с ним с момента дебюта на «Месталье». Принято считать, что такая статистика зависит от 10 других полевых игроков гораздо сильнее, но стоит ведь посмотреть на цифры других защитников: с Пепе «Реал» набирает 2,34 очка за матч, с Вараном — 2,32.

Статистика отчасти объясняет главное достоинство Начо — он надёжен при любых условиях и обстоятельствах, количество ошибок при нём минимизируется. Рамос при своём мастерстве забивать на 90-х минутах никогда не был безгрешным защитником, Пепе и Варан стали травмироваться слишком часто, а Начо не выбывал из строя никогда — ни в мадридском «Реале», ни даже в детской школе: «Я с 11 лет в “Реале”, за это время не получил ни одной травмы». Гол «Баварии» в мюнхенском матче отчасти случился из-за Начо, но во втором тайме защитник прервал выход Мюллера 1 на 1, а вчера отыграл против «Баварии» очень качественно — 2 отбора, 4 перехвата и грамотное понимание своей роли при переходе из атаки в оборону.

Его приоритетная задача — чтение игры и умение подстраховать партнёра, а кто лучше умеет помогать команде, чем четвёртый центральный защитник? Начо справлялся со сложными задачами, увеличил количество перехватов в нынешнем розыгрыше ЛЧ до 13 (в своём третьем матче), помогал Карвахалю, когда его зону насыщали Рибери и Алаба, а Карвахаль паниковал и неверно выбирал позицию.

Он — невероятный универсал. Приоритетное место защитника «Реала» в центре, но Начо ещё с кантеры наигрывался на левом фланге обороны, хотя являлся правшой — то есть при необходимости он может сыграть и правым защитником. Против «Алавеса» Начо вышел на левый край, но после ранней травмы Варана, уже на 11-й минуте, переместился в центр, выдал сильный матч и увенчал его забитым голом. Находка для любого топ-клуба.

Первым в сборную Испании Начо Фернандеса позвал Висенте дель Боске, он же в 2001-м открыл дорогу мальчишке в мадридский «Реал». Начо играл за команду холмистого городка Алькала-де-Энарес, где и сейчас живёт с женой, двумя детьми и катается на горном велосипеде после тренировок. Там его приметил скаут Браво, всю жизнь искавший игроков в мадридском пригороде, положил отчёт на стол дель Боске и созвонился с отцом мальчика. Начо шёл к мечте своей жизни, но в 12 столкнулся с ещё одной проблемой — сахарным диабетом 1-го типа.

«Я ехал в больницу узнавать диагноз, когда должен был играть с “Реалом” на соревнованиях. Врач сказал мне, что мои дни в футболе сочтены, — вспоминает Начо. — Через три дня я встретился с доктором Рамиресом, ставшим моим эндокринологом. Он сказал мне совершенно другие вещи: о завершении карьеры не может быть и речи. Этот момент оказался ключевым, при моей болезни физические нагрузки крайне важны». Начо следит за своим питанием, носит с собой измеритель сахара, инсулин, правильно распределяет нагрузки, но не делает из своей игры с диабетом никакого подвига: «Считаю, что говорить о диабете стоит только в нужном месте, например с детьми в больницах».

Идеальный универсальный солдат должен быть таким, как Начо Фернандес. Возможно, с возвращением основных защитников Начо сядет в запас, а летом «Реал» купит ещё кого-нибудь на его позицию, но «кантерано» не станет ныть, а терпеливо будет ждать шанса. Он не скандалит из-за недостатка игрового времени, усердно тренируется и ведёт спокойную жизнь за пределами стадиона, а единственная негативная шумиха вокруг Начо связана с его тестем, который пригнал на свадьбу Начо вино, окорока и дорогие часы с военного склада — но футболист тут ни при чём. Женился Начо на глазах у Альваро Мораты, Иско и Альваро Арбелоа — двух друзей детства и одного преданного мадридиста, который тоже всегда умел закрыть брешь.

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Хосе Мария Гути, закончив с футболом, стал тренером, начал учить верности «сливочной» футболке новые поколения и уже выиграл первый трофей с командой «Хувениль А». Начо летом готовится пройти тренерские курсы, а потом практиковаться на базе в Вальдебебасе.

У Начо Фернандеса тоже получится учить верности к Мадриду.