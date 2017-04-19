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19 апреля 2017, 11:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

У Монтеллы состоялась трёхчасовая беседа с руководством «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла встретился с новым руководством в лице директора клуба Марко Фассоне.

Главный тренер Милана <span class=error>Винченцо</span> <span class=error>Монтелла</span> встретился с новым руководством в лице директора клуба Марко <span class=error>Фассоне</span>. Увеличить
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La Gazzetta dello Sport сообщает, что беседа длилась три часа.

В «Милане» подчеркнули важность сохранения тренера в команде. Новое руководство очень довольно работой Винченцо Монтеллы.

В ходе встречи стороны также обсудили трансферные цели. Летом «Милан» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и форварда «Реала» Альваро Морату.

Также россонери хотят сохранить арендованного у «Челси» Марио Пашалича и Херарда Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».

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