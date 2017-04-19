У Монтеллы состоялась трёхчасовая беседа с руководством «Милана»
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла встретился с новым руководством в лице директора клуба Марко Фассоне.
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La Gazzetta dello Sport сообщает, что беседа длилась три часа.
В «Милане» подчеркнули важность сохранения тренера в команде. Новое руководство очень довольно работой Винченцо Монтеллы.
В ходе встречи стороны также обсудили трансферные цели. Летом «Милан» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии»
Также россонери хотят сохранить арендованного у «Челси» Марио Пашалича и Херарда Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».
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