У Монтеллы состоялась трёхчасовая беседа с руководством «Милана»

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что беседа длилась три часа.

В «Милане» подчеркнули важность сохранения тренера в команде. Новое руководство очень довольно работой Винченцо Монтеллы.

В ходе встречи стороны также обсудили трансферные цели. Летом «Милан» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга и форварда «Реала» Альваро Морату.

Также россонери хотят сохранить арендованного у «Челси» Марио Пашалича и Херарда Деулофеу, права на которого принадлежат «Эвертону».