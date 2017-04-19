Терри отложит решение по поводу своего будущего до окончания сезона
Защитник «Челси» Джон Терри планирует отложить решение по поводу своего будущего до окончания сезона, сообщает The Telegraph.
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Ранее в британских СМИ сообщалось, что игроком серьёзно заинтересован «Борнмут», но сам Терри не будет спешить принимать решение. Также к 36-летнему футболисту проявляют интерес «Вест Бромвич» и «Сток Сити».
17 апреля «Челси» объявил об уходе Терри из клуба по окончании текущего сезона. Защитник перешёл в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
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