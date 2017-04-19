«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Орье и уже провёл с ним переговоры

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого уже провели переговоры с игроком. Об этом сообщает L’Equipe.

Руководство «ПСЖ» хочет удержать ивуарийского защитника и предложило ему продлить контракт на три года. Орье от подписания договора воздержался. Футболист польщён интересом со стороны «МЮ» и хотел бы поработать под руководством Жозе Моуринью.

Манкунианцам Орье, чей контракт истекает летом 2019 года, может обойтись в € 20 млн.