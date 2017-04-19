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19 апреля 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В «Атлетико» опровергли слухи о возможном переходе Симеоне в «Интер»

Исполнительный директор «Атлетико» Клементе Вильяверде опроверг слухи о том, что «Интер» намерен переманить главного тренера мадридцев Диего Симеоне.

Исполнительный директор <span class=error>Атлетико</span> <span class=error>Клементе</span> Вильяверде опроверг слухи о том что <span class=error>Интер</span> намерен переманить главного тренера <span class=error>мадридцев</span> Диего <span class=error>Симеоне</span>. Увеличить
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Ранее появилась информация, что миланцы готовы платить аргентинцу 10 миллионов евро в год.

— Это всего лишь слухи, — цитирует BeInSport Вильяверде. — Будущее Симеоне — это «Атлетико». И больше ничего. Я никакой новой информации не видел. Он остается нашим тренером.

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