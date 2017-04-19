В «Атлетико» опровергли слухи о возможном переходе Симеоне в «Интер»
Исполнительный директор «Атлетико» Клементе Вильяверде опроверг слухи о том, что «Интер» намерен переманить главного тренера мадридцев Диего Симеоне.
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Ранее появилась информация, что миланцы готовы платить аргентинцу 10 миллионов евро в год.
— Это всего лишь слухи, — цитирует BeInSport Вильяверде. — Будущее Симеоне — это «Атлетико». И больше ничего. Я никакой новой информации не видел. Он остается нашим тренером.
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