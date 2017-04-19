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19 апреля 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Борнмута» Уилшир выбыл до конца сезона из-за трещины в ноге

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Полузащитник сборной Англии по футболу и «Борнмута» Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Уилшир получил травму в гостевом матче 33-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» после столкновения с Харри Кейном во втором тайме. Первичное обследование не показало наличие перелома, однако более подробный снимок выявил трещину. В августе 2015 года игрок также получил перелом малоберцовой кости и пропустил большую часть прошлого сезона.

Уилшир является игроком лондонского «Арсенала». В «Борнмуте» полузащитник выступает на правах аренды. Ожидается, что программу реабилитации он будет проходить в стане «канониров».

До окончания сезона «Борнмуту» осталось провести 5 матчей.

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