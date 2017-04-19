Футболист «Борнмута» Уилшир выбыл до конца сезона из-за трещины в ноге
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Англии по футболу и «Борнмута» Джек Уилшир пропустит остаток сезона из-за трещины в малоберцовой кости, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
Уилшир получил травму в гостевом матче 33-го тура
Уилшир является игроком лондонского «Арсенала». В «Борнмуте» полузащитник выступает на правах аренды. Ожидается, что программу реабилитации он будет проходить в стане «канониров».
До окончания сезона «Борнмуту» осталось провести 5 матчей.
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