Футболист «Борнмута» Уилшир выбыл до конца сезона из-за трещины в ноге

Уилшир получил травму в гостевом матче 33-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» после столкновения с Харри Кейном во втором тайме. Первичное обследование не показало наличие перелома, однако более подробный снимок выявил трещину. В августе 2015 года игрок также получил перелом малоберцовой кости и пропустил большую часть прошлого сезона.

Уилшир является игроком лондонского «Арсенала». В «Борнмуте» полузащитник выступает на правах аренды. Ожидается, что программу реабилитации он будет проходить в стане «канониров».

До окончания сезона «Борнмуту» осталось провести 5 матчей.