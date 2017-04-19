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19 апреля 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Павел Рыбак: Хижниченко очень близок к белорусам по менталитету

Капитан солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в эфире программы «Время футбола» на канале «Беларусь 5» ответил на вопрос о легионерах клуба, одним из которых этой зимой стал казахстанец Сергей Хижниченко.

Капитан <span class=error>солигорского</span> Шахтера Павел Рыбак в эфире программы Время футбола на канале <span class=error>Беларусь</span> 5 ответил на вопрос о легионерах клуба одним из которых этой зимой стал <span class=error>казахстанец</span> Сергей <span class=error>Хижниченко</span>. Увеличить
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— В межсезонье в Солигорске стало больше легионеров… Как у них с интегрированием в коллектив?
— Ха, ну, куда сходить, я им посоветовать не могу. Плюс тот же Хижниченко очень близок к нам, белорусам, по менталитету. Не думаю, что есть трудности адаптации, например, у хорватов. Их же двое. Впрочем, понятно: всем новичкам стараемся облегчить процесс притирки.

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