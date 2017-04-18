«ПСЖ» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мецом»

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Игра, прошедшая во вторник в Меце, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Парижане вели с преимуществом в два мяча после первого тайма благодаря голам Блеза Матюиди (36-я минута) и Эдинсона Кавани (33-я), но «Мец» сумел отыграться усилиями Янна Жуффр (78-я) и Шейка Диабате (88-я). Победу «Пари Сен-Жермен» принес Матюиди, оформивший дубль на третьей добавленной минуте.

Следующий матч «Пари Сен-Жермен» проведет 22 апреля дома с «Монпелье». «Мец», не сумевший победить в четвертой игре подряд, в этот же день сыграет на выезде с «Лорьяном».