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18 апреля 2017, 22:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мецом»

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» в компенсированное время второго тайма вырвал победу над «Мецем» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> в компенсированное время второго тайма вырвал победу над Мецем в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу. Увеличить
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Игра, прошедшая во вторник в Меце, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Парижане вели с преимуществом в два мяча после первого тайма благодаря голам Блеза Матюиди (36-я минута) и Эдинсона Кавани (33-я), но «Мец» сумел отыграться усилиями Янна Жуффр (78-я) и Шейка Диабате (88-я). Победу «Пари Сен-Жермен» принес Матюиди, оформивший дубль на третьей добавленной минуте.

Следующий матч «Пари Сен-Жермен» проведет 22 апреля дома с «Монпелье». «Мец», не сумевший победить в четвертой игре подряд, в этот же день сыграет на выезде с «Лорьяном».

18.04.2017 19:30 основной раунд: 31-й тур Stade Saint-Symphorien
Метц 2:3 ПСЖ
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Филипп Хиншбергер Эмери Унаи
Голы
78′ Янн Жуффр 8
88′ Шейк Тидиан Диабате 18
9 Эдинсон Кавани 33′
14 Блэз Матюиди 36′
14 Блэз Матюиди 90+3′
Составы
Эйдзи Кавасима 16
42′ Фаллу Диань 2
Жонатан Ривьере 3
Милан Бишевац 4
Гвидо Милан 5
Маттье Юдоль 12
Крис Филиппс 23
Опа Нгюетт 11
76′ Шейк Дукуре 10
Янн Жуффр 8
63′ Кевин Лежен 22
Исмаила Сарр 26
72′ Мевлют Эрдинч 9
Шейк Тидиан Диабате 18
1 Кевин Трапп
3 Преснель Кимпембе 90′
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
17 Шеррер Кабелину Максвелл
6 Марко Верратти
8 Тиагу Мотта
14 Блэз Матюиди
9 Эдинсон Кавани
7 Родригес Моура Лукас 76′
15 Гонсалу Гедеш
11 Анхель Ди Мария 61′
10 Хавьер Пасторе
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 6
1 Угловые 8
13 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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