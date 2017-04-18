«ПСЖ» в добавленное время вырвал победу в матче с «Мецом»
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» в компенсированное время второго тайма вырвал победу над «Мецем» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Игра, прошедшая во вторник в Меце, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Парижане вели с преимуществом в два мяча после первого тайма благодаря голам Блеза Матюиди (36-я минута) и Эдинсона Кавани (33-я), но «Мец» сумел отыграться усилиями Янна Жуффр (78-я) и Шейка Диабате (88-я). Победу «Пари Сен-Жермен» принес Матюиди, оформивший дубль на третьей добавленной минуте.
Следующий матч «Пари Сен-Жермен» проведет 22 апреля дома с «Монпелье». «Мец», не сумевший победить в четвертой игре подряд, в этот же день сыграет на выезде с «Лорьяном».
Главные тренеры
|Филипп Хиншбергер
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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