«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в белградском дерби
«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в матче 1-го тура
плей-офф чемпионов сербской Суперлиги.
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Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
У гостей отличились Леонардо (дубль) и Леандре Тавамба, единственный мяч хозяев забил Ричмонд Боакье.
Благодаря этой победе «Партизан» догнал «Црвену Звезду» в турнирной таблице чемпионата Сербии. Обе команды набрали по 40 очков и делят
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