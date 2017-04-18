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18 апреля 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в белградском дерби

«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в матче 1-го тура плей-офф чемпионов сербской Суперлиги.

Партизан выиграл у Црвены Звезды в матче 1-го тура плей-офф чемпионов сербской Суперлиги. Увеличить
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Встреча проходила в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У гостей отличились Леонардо (дубль) и Леандре Тавамба, единственный мяч хозяев забил Ричмонд Боакье.

Благодаря этой победе «Партизан» догнал «Црвену Звезду» в турнирной таблице чемпионата Сербии. Обе команды набрали по 40 очков и делят первое-второе места, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов и сыграв на матч больше.

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