«МЮ», «Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»

Согласно источнику, на игрока столичного клуба претендует «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что англичане давно следят за игрой 20-летнего хавбека, однако, в борьбу за футболиста вступили мюнхенская «Бавария» и «Барселона».

При этом источник уверяет, что инициатором перехода ван де Бека был экс-наставник «МЮ» Луи ван Гал, и сейчас клуб не отказывается от идеи приглашения голландца.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро, а его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2020 года.