«Бастия» закрыла одну из трибун стадиона после нападения фанатов на игроков «Лиона»
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Руководство «Бастии» решило закрыть одну из трибун своего домашнего стадиона после нападения болельщиков на игроков «Лиона» во время матча 33-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщается на официальном сайте «Бастии».
Воскресный матч между «Бастией» и «Лионом»
Помимо закрытия трибуны, где располагаются активные болельщики, «Бастия» проведет её модернизацию, с целью повышения безопасности участников соревнований. Кроме того, все участники инцидента на матче с «Лионом», которые будут идентифицированы, получат запрет на посещение стадиона «Бастии».
После инцидента в Бастии футболисты «Лиона» Антони Лопеш, Матьё Горжлен и
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