«Бастия» закрыла одну из трибун стадиона после нападения фанатов на игроков «Лиона»

Воскресный матч между «Бастией» и «Лионом» из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей был прерван после первого тайма, а затем отменен после консультаций представителей местных властей и Профессиональной лиги футбола (LFP).

Помимо закрытия трибуны, где располагаются активные болельщики, «Бастия» проведет её модернизацию, с целью повышения безопасности участников соревнований. Кроме того, все участники инцидента на матче с «Лионом», которые будут идентифицированы, получат запрет на посещение стадиона «Бастии».