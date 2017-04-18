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18 апреля 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бастия» закрыла одну из трибун стадиона после нападения фанатов на игроков «Лиона»

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Руководство «Бастии» решило закрыть одну из трибун своего домашнего стадиона после нападения болельщиков на игроков «Лиона» во время матча 33-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщается на официальном сайте «Бастии».

Воскресный матч между «Бастией» и «Лионом» из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей был прерван после первого тайма, а затем отменен после консультаций представителей местных властей и Профессиональной лиги футбола (LFP).

Помимо закрытия трибуны, где располагаются активные болельщики, «Бастия» проведет её модернизацию, с целью повышения безопасности участников соревнований. Кроме того, все участники инцидента на матче с «Лионом», которые будут идентифицированы, получат запрет на посещение стадиона «Бастии».

После инцидента в Бастии футболисты «Лиона» Антони Лопеш, Матьё Горжлен и Жан-Филипп Матета обратились в полицию. Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет LFP в четверг рассмотрит произошедшее на матче.

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