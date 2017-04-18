«Шахтер» начал продажу билетов на майский матч с «Динамо»

Игра состоится в Харькове на ОСК «Металлист» (базовый день — 26 мая).

Реализация билетов пройдет в два этапа. С 18 по 23 апреля приобрести билеты смогут владельцы абонементов, болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр «горняков» в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом), любители футбола, купившие билеты на встречу «Шахтер» — «Александрия» (отдельно возврату не подлежат).

На втором этапе, с 24 апреля, билеты поступят в свободную продажу.

Стоимость билетов в сектора категории Standard будут варьироваться от 30 до 200 гривен, Club 1936 — 700 грн. Shakhtar Lounge — 2 000 и Sky Box 5 000 грн.

Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва.

Как сообщал УНИАН, в ближайшую пятницу, 21 апреля, состоится матч третьего круга УПЛ «Динамо» — «Шахтер». Начало игры на НСК «Олимпийский» — в 20.00.