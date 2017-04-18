«Шахтер» начал продажу билетов на майский матч с «Динамо»
18 апреля стартует продажа билетов на матч 31-го тура
Премьер-лиги «Шахтер» — «Динамо», сообщает официальный сайт ФК «Шахтер».
Игра состоится в Харькове на ОСК «Металлист» (базовый день — 26 мая).
Реализация билетов пройдет в два этапа. С 18 по 23 апреля приобрести билеты смогут владельцы абонементов, болельщики, посетившие в 2017 году в Харькове одну или несколько игр «горняков» в чемпионате Украины (получат СМС со специальным кодом), любители футбола, купившие билеты на встречу «Шахтер» — «Александрия» (отдельно возврату не подлежат).
На втором этапе, с 24 апреля, билеты поступят в свободную продажу.
Стоимость билетов в сектора категории Standard будут варьироваться от 30 до 200 гривен, Club 1936 — 700 грн. Shakhtar Lounge — 2 000 и Sky Box 5 000 грн.
Кассы ОСК «Металлист» работают с 9:00 до 20:00 без перерыва.
Как сообщал УНИАН, в ближайшую пятницу, 21 апреля, состоится матч третьего круга УПЛ «Динамо» — «Шахтер». Начало игры на НСК «Олимпийский» — в 20.00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter