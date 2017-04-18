Прощание с легендой. Пять главных событий 33-го тура в АПЛ
«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 33-м туре чемпионата Англии.
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Видимо, что-то случилось...
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И КОНТЕ, ТЕРЕБЯЩИЙ ГУБУ
В главном матче тура «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси». Обыграл уверенно и заслуженно, взяв отчасти реванш за поражения в первом круге (0:4) и в четвертьфинале Кубка Англии (0:1).
По окончании встречи восхищались главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью, который показал, что он
«МЮ» не давал «Челси» ни метра свободного пространства на любом участке поля и, тем самым, не позволил сопернику поймать
Впрочем, у Гари Невилла, эксперта и комментатора Sky Sports, есть вопросы и к главному тренеру «Челси» Антонио Конте.
«Да, команда не смогла перевернуть ход матча, но где был Конте? На протяжении всего сезона он просто бушевал на бровке, но на этот раз итальянец был
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ЖИВА?
«Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Борнмут» — 4:0, одержав седьмую победу подряд, и отставание «шпор» от «Челси» сократилось до четырех очков. В борьбе за титул снова есть интрига? К сожалению, вряд ли.
Давайте посмотрим на календарь «Челси» — «Саутгемптон» (д), «Эвертон» (г), «Мидлсбро» (д), «Вест Бромвич» (г), «Уотфорд» (д), «Сандерленд» (д).
Единственный
Смотрим, что у «Тоттенхэма» — «Кристал Пэлас» (г), «Арсенал» (д), «Вест Хэм» (г), «МЮ» (д), «Лестер» (г), «Халл» (г).
Согласитесь, расписание «шпор» куда сложнее. Ну, хорошо, оступится «Челси» пару раз, потеряет 4−5 очков, но так и «Тоттенхэму» нужно выиграть все подряд. Верится в это слабо. «Челси» — чемпион.
ДО СВИДАНИЯ, КАПИТАН
Тем более что если «Челси» победит, то мы получим красивое прощание с капитаном «синих» Джоном Терри, который объявил, что по окончании сезона покинет клуб. Уходящая легенда, поднимающая над своей головой чемпионский кубок на родном стадионе перед своими болельщиками — это будет невероятно эмоционально и трогательно. Джей Ти это заслужил.
Из всего сказанного легко можно сделать вывод, что 36-летний защитник не намерен завершать карьеру и хочет еще поиграть. Представить его в майке другого английского клуба тяжело, а вот за границей — в Европе, Азии или США — почему бы и нет.
ОБНОВЛЕННЫЙ «АРСЕНАЛ»
Многострадальный «Арсенал» победил на выезде «Мидлсбро» и сохраняет шансы на четвертое место, дающее право сыграть в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Но главное в этом матче даже не результат — «канониры» неожиданно для всех сыграли в три защитника, по схеме 3−4−3. Трио защитников составили Холдинг, Косьелни и Габриэл. Получилось, по общему мнению, не очень здорово. Но, к счастью для лондонцев, игрокам атаки «Боро» не хватило мастерства, чтобы воспользоваться слабостями обороны гостей.
Дотошные британские репортеры выяснили, что последний раз «Арсенал» играл в три защитника аж 20 лет назад — в 1997 году. Тогда в матче против «Дерби Каунти» оборонялись нынешний помощник Арсена Венгера Стив Боулд, а также Мартин Киоун и Тони Адамс.
«Да, мы сыграли так впервые за 20 лет. Это показывает, что даже в моем возрасте можно меняться», — заметил 67-летний Венгер.
«БРАЙТОН» — В
Первой командой, оформившей выход в
Вообще, «чайки» давно ходили вокруг да около
При этом больших звезд в составе «Брайтона» нет. Выделяются 31-летний вратарь Стокдейл, получавший приглашения в сборную Англии при Фабио Капелло, 34-летний хавбек Сидуэлл, поигравший в свое время за «Челси», да 29-летний форвард сборной Израиля Хемед, забивший в этом сезоне 11 голов.
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