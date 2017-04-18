Прощание с легендой. Пять главных событий 33-го тура в АПЛ

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И КОНТЕ, ТЕРЕБЯЩИЙ ГУБУ

В главном матче тура «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси». Обыграл уверенно и заслуженно, взяв отчасти реванш за поражения в первом круге (0:4) и в четвертьфинале Кубка Англии (0:1).

По окончании встречи восхищались главным тренером «Юнайтед» Жозе Моуринью, который показал, что он по-прежнему остается элитным специалистом. Португалец придумал несколько небанальных ходов — схема 4−4−2, Эррера, персонально играющий против Азара, Ибрагимович в запасе, а, кроме того, умело реагировал на события матча и действия соперника.

фоторепортаж «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

«МЮ» не давал «Челси» ни метра свободного пространства на любом участке поля и, тем самым, не позволил сопернику поймать какой-либо игровой ритм. Нападающие постоянно напрягали оборону «синих», а Погба, Феллаини и Эррера выиграли всю борьбу в центре поля. Даже когда мяч доходил до Диего Косты, с ним всегда был кто-то из соперников — либо Рохо, либо Байи, — сказал эксперт ВВС Джермейн Дженас в программе Match of the Day.

Впрочем, у Гари Невилла, эксперта и комментатора Sky Sports, есть вопросы и к главному тренеру «Челси» Антонио Конте.

«Да, команда не смогла перевернуть ход матча, но где был Конте? На протяжении всего сезона он просто бушевал на бровке, но на этот раз итальянец был каким-то подавленным, как будто он не верил в успех. Большую часть первого тайма он стоял и теребил губу, и это больше всего меня расстроило: Конте даже не пытался расшевелить себя и завести команду», — сказал Невилл.

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ЖИВА?

«Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Борнмут» — 4:0, одержав седьмую победу подряд, и отставание «шпор» от «Челси» сократилось до четырех очков. В борьбе за титул снова есть интрига? К сожалению, вряд ли.

Давайте посмотрим на календарь «Челси» — «Саутгемптон» (д), «Эвертон» (г), «Мидлсбро» (д), «Вест Бромвич» (г), «Уотфорд» (д), «Сандерленд» (д).

Единственный по-настоящему сложный матч — выезд к «Эвертону», который сейчас очень хорош дома (семь побед подряд). Ну, возможно, трудно будет против неуступчивого «Вест Бромвича». В остальном — домашние матчи с твердо стоящими на вылет «Боро» и «Сандерлендом» и решившими все свои проблемы «Саутгемптоном» и «Уотфордом».

Смотрим, что у «Тоттенхэма» — «Кристал Пэлас» (г), «Арсенал» (д), «Вест Хэм» (г), «МЮ» (д), «Лестер» (г), «Халл» (г).

Согласитесь, расписание «шпор» куда сложнее. Ну, хорошо, оступится «Челси» пару раз, потеряет 4−5 очков, но так и «Тоттенхэму» нужно выиграть все подряд. Верится в это слабо. «Челси» — чемпион.

ДО СВИДАНИЯ, КАПИТАН

Тем более что если «Челси» победит, то мы получим красивое прощание с капитаном «синих» Джоном Терри, который объявил, что по окончании сезона покинет клуб. Уходящая легенда, поднимающая над своей головой чемпионский кубок на родном стадионе перед своими болельщиками — это будет невероятно эмоционально и трогательно. Джей Ти это заслужил.

Цитата Джон Терри После стольких лет многое хочется сказать, но я хотел бы поблагодарить всех сотрудников этого великого клуба. У нас всегда были отличные отношения с руководством, которые будут продолжаться и после моего ухода. Да, мы вели переговоры о продлении контракта, все складывалось в позитивном ключе, но я тщательно все обдумал и принял решение уйти этим летом. Мне кажется, что я могу показать еще что-то на поле, но при этом понимаю, что получить игровое время в “Челси” будет очень тяжело. С нетерпением жду продолжения своего пути, готов принять новый вызов.

Из всего сказанного легко можно сделать вывод, что 36-летний защитник не намерен завершать карьеру и хочет еще поиграть. Представить его в майке другого английского клуба тяжело, а вот за границей — в Европе, Азии или США — почему бы и нет.

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ОБНОВЛЕННЫЙ «АРСЕНАЛ»

Многострадальный «Арсенал» победил на выезде «Мидлсбро» и сохраняет шансы на четвертое место, дающее право сыграть в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Но главное в этом матче даже не результат — «канониры» неожиданно для всех сыграли в три защитника, по схеме 3−4−3. Трио защитников составили Холдинг, Косьелни и Габриэл. Получилось, по общему мнению, не очень здорово. Но, к счастью для лондонцев, игрокам атаки «Боро» не хватило мастерства, чтобы воспользоваться слабостями обороны гостей.

Дотошные британские репортеры выяснили, что последний раз «Арсенал» играл в три защитника аж 20 лет назад — в 1997 году. Тогда в матче против «Дерби Каунти» оборонялись нынешний помощник Арсена Венгера Стив Боулд, а также Мартин Киоун и Тони Адамс.

«Да, мы сыграли так впервые за 20 лет. Это показывает, что даже в моем возрасте можно меняться», — заметил 67-летний Венгер.

«БРАЙТОН» — В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Первой командой, оформившей выход в премьер-лигу по итогам этого сезона, стал «Брайтон», обыгравший в понедельник вечером «Уиган» (2:1). За три тура до конца соревнований в «чемпионшипе» команда Криса Хьютона, который когда-то здорово работал в «Ньюкасле», стала недосягаема. «Брайтон», представляющий небольшой курортный город на юге Англии, не играл в элите с 1983 года.

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Вообще, «чайки» давно ходили вокруг да около премьер-лиги. В прошлом сезоне они стали третьими, лишь по разнице мячей уступив «Мидлсбро», а затем проиграли в «стыках» (две первые команды «чемпионшипа» выходят в АПЛ напрямую, занявшие места с 3-го по 6-е разыгрывают в плей-офф последнюю путевку), в сезоне-2013/14 — еще одна неудача в плей-офф.

При этом больших звезд в составе «Брайтона» нет. Выделяются 31-летний вратарь Стокдейл, получавший приглашения в сборную Англии при Фабио Капелло, 34-летний хавбек Сидуэлл, поигравший в свое время за «Челси», да 29-летний форвард сборной Израиля Хемед, забивший в этом сезоне 11 голов.