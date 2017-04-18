Марчело Липпи: «Ювентусу» по силам выиграть все трофеи в этом сезоне

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— Думаю, что «Ювентусу» по силам выиграть все трофеи в этом сезоне. Сейчас это лучшая команда в Европе, — цитирует La Repubblica Липпи. — «Барселона» очень хороша в атаке, но не более того. «Ювентус» в ходе одного поединка может сыграть совершенно по-разному. Он может уверенно обороняться и может ярко атаковать, а также в рядах команды есть тот самый вратарь (Джанлуиджи Буффон. — Прим. «СЭ»).

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится в среду, 19 апреля, начало — в 21.45 по московскому времени.