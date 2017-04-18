Конспекты Венгера, ошибки Санчеса. Почему снова начал побеждать «Арсенал»

Схема с тремя защитниками была изобретена задолго до приезда Антонио Конте в Лондон, но прежде никому не удавалось так успешно внедрять её на Туманном Альбионе. Многие тренеры по ходу сезона так или иначе пробовали пользоваться новомодной тактикой, 17 апреля пал бастион и в тренерском штабе «Арсенала». Впервые за почти 20 лет Арсен Венгер достал свои конспекты, оставшиеся от «Монако» и ранних лет в «Арсенале», и выпустил на поле состав с шестью заменами и схемой 3−4−3.

Тремя защитниками «Арсенала» в этом матче стали вернувшийся после травмы Лоран Косельни, Габриэль де Абреу и Роб Холдинг. Добавьте к этому восстановившегося Петра Чеха — и вы получите ледяное спокойствие в обороне. Шкодран Мустафи обладает отличными данными и большим потенциалом, но присутствует в его игре какая-то суета. Полученное им накануне (не только матча, но и дня рождения) повреждение позволило фанатам ещё раз посмотреть на молодого Холдинга в деле. Помимо стандартных для любого защитника навыков Роб обладает завидным спокойствием и уверенностью в своих действиях, а если в защите всё спокойно, то и полузащитникам играется увереннее.

«Мидлсбро», в гости к которым приехали «канониры», переживают не лучшие времена. Лишившись главного тренера Айтора Каранки, клуб так и не обзавёлся новым, пока есть лишь исполняющий обязанности. Научившись хорошо обороняться, «Мидлсбро» напрочь забыл об атаке, установив антирекорд по забитым мячам. Впрочем, стиль игры команды предвещал немало проблем для «Арсенала».

В последних четырёх выездных матчах «канониры» показали свою несостоятельность против «примитивной» игры с длинными забросами. «Кристал Пэлас» в прошлом туре стал для Арсена Венгера точкой кипения. Когда не получается улучшать игру в обороне качественно, приходится делать это количественно. Схема 3−4−3 при атаке превращалась в 3−6−1 при обороне, что позволяло игрокам центра поля накрывать соперника, мешая сделать длинную передачу вперед, а если таковая и проходила, то три центральных защитника легко справлялись с угрозой. Тактическая перестановка Венгера удивила, конечно же, не только СМИ и фанатов — игроки «Мидлсбро» в первом тайме не могли подобрать ключи к воротам гостей, не нанеся ни одного удара в створ. Впрочем, в атаке «Арсенал» тоже не блистал, но создал несколько моментов после неплохих комбинаций. Правда, вездесущий Айала ликвидировал все опасности (порой казалось, что на поле несколько Айал, потому что центральных защитник «Мидлсбро» создавал моменты в чужой штрафной и спустя мгновения отбирал мяч уже в своей). А если бы главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поощрял регбийные приёмы в штрафной, то счёт мог быть открыт намного раньше. Но зрителям пришлось ждать самой концовки тайма, чтобы увидеть шикарный гол со штрафного в исполнении Санчеса.

Во втором тайме хозяева добавили агрессивности и скорости, начав рвать то, что тонко. Глупая потеря мяча Санчесом (ничего необычного, он делает это с незавидной регулярностью), длинный заброс, Монреаль не накрывает подачу (снова ничего удивительного), Косельни не дотягивается до мяча, Чех не успевает среагировать. Слишком быстро, слишком просто, а «Мидлсбро», обретя уверенность и утроенную поддержку трибун, начал штурмовать ворота «Арсенала». Гостям потребовалось время, чтобы прийти в себя и вновь начать гнуть свою линию. В середине второго тайма Озил увенчал свою отличную игру победным, как позже оказалось, голом. Месут снова был среди лидеров по дистанции и стал единоличным лидером по отборам (в том числе в эффектных подкатах в стиле лучших опорников) среди всех игроков на поле. Гранит Джака и Аарон Ремзи тоже выдали отличный матч, но ярче всех блистал в полузащите Алекс Окслейд-Чемберлен, которому новая схема развязала руки и позволила раскрыться в полной мере. По мнению фанатов «Арсенала», именно он стал игроком матча, а не Алексис Санчес, которого выбрал «Sky Sports».

Перед невероятным марафоном под названием «финиш сезона АПЛ» и полуфиналом кубка Англии «Арсенал» набрал важные 3 очка, опробовал новую схему и порадовал, наконец, своих болельщиков. А «Мидлсбро» остается уповать на чудо, чтобы не свалиться в объятия чемпионшипа.