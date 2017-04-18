Терри намерен продолжить карьеру в премьер-лиге
Капитан «Челси» Джон Терри, покидающий клуб по окончании сезона, рассчитывает продолжить карьеру в одной из английских команд.
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«Челси» предлагал Терри остаться в клубе в случае завершения карьеры, однако защитник твердо намерен поиграть как минимум еще один сезон.
В зимнее трансферное окно 36-летний Терри пользовался большим спросом среди английских клубов.
По данным Daily Mail, в услугах защитника были заинтересованы десять представителей
Напомним, с учетом школы Терри провел в «Челси» 22 года и сыграл в 713 матчах, в том числе в 578 — в роли капитана.
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