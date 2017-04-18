«Милан» готов купить защитника «Вильярреала» Мусаккио за €15 млн

Мусаккио перешел в «Вильярреал» из «Ривер Плейт» в 2009 году. Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал две результативных паса и получил три желтые карточки.