«Милан» готов купить защитника «Вильярреала» Мусаккио за €15 млн
«Милан» нацелился на защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, руководство россонери готово заплатить за игрока € 15 млн.
Мусаккио перешел в «Вильярреал» из «Ривер Плейт» в 2009 году. Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года.
В текущем сезоне чемпионата Испании Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал две результативных паса и получил три желтые карточки.
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