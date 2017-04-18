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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29467554/
18 апреля 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Милан» готов купить защитника «Вильярреала» Мусаккио за €15 млн

«Милан» нацелился на защитника «Вильярреала» Матео Мусаккио. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, руководство россонери готово заплатить за игрока € 15 млн.

Мусаккио перешел в «Вильярреал» из «Ривер Плейт» в 2009 году. Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Мусаккио принял участие в 20 матчах, отдал две результативных паса и получил три желтые карточки.

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